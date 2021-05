Drap, voldtekter og forsvinninger. Hva skjer i Colombia?

Det startet som en fredelig protest mot økte skatter. Knapt to uker senere er minst 26 mennesker drept og 87 er forsvunnet. Hva skjer i Colombia?

Demonstranter i byen Bogota i Colombia. De siste ukene har folk over hele landet demonstrert mot sosiale ulikheter, menneskerettighetsbrudd og politivold. Foto: Luisa Gonzales, Reuters/NTB

Nå nettopp

En ung gutt løper mot en politimann på motorsykkel. Gutten sparker til politimannen og løper videre. Noen sekunder senere skyter politimannen mot gutten, viser en video.

Den løpende gutten er 17 år gamle Marcelo Agredo. Han tok til gatene med broren for å demonstrere mot colombianske myndigheter. Han døde etter kort tid, forteller guttens far til The New York Times.