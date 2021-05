Minst 40 drept i eksplosjon i Kabul

En bombe har eksplodert i nærheten av en skole vest i Kabul, opplyser regjeringen i Afghanistan. De fleste av de drepte, er studenter.

Ambulanser har rykket ut til Syed Al-Shahda-skolen, opplyser talsmann Tariq Arian i innenriksdepartementet lørdag. Skolen ligger i Dasht-e-Barchi – et nabolag i Kabul der de fleste innbyggerne er sjiamuslimer. Foto: Mohammad Ismail, Reuters/NTB

8. mai 2021 16:36 Sist oppdatert nå nettopp

Minst 40 mennesker er drept i en eksplosjon ved en jenteskole i Kabul i Afghanistan, melder nyhetsbyrået Reuters. Minst 52 mennesker er skadet, de fleste av dem studenter, sier innenriksminister Tariq Arian.

Han har ikke spesifisert hverken årsaken eller målet for eksplosjonen, men skriver på Twitter at det er en «terrorist incident» – altså en terrorhandling.

Landets helseminister sier 46 mennesker er fraktet til sykehus så langt.

Ifølge den nasjonale afghanske avisen TOLOnews skal tre eksplosjoner ha funnet sted i nærheten av skolen.

– Først gikk en bilbombe av, og deretter to eksplosjoner i nærheten av jenteskolen, sier læreren Ibrahim til avisen.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for eksplosjonen, som fant sted i et sjiamuslimsk nabolag vest i Kabul. Nabolaget har gjentatte ganger de siste årene vært offer for lignende angrep.

Eksplosjonen skjedde like før klokka 16.30 lokal tid, mens mange var ute og handlet til id-feiringen, som neste uke markerer slutten på muslimenes hellige fastemåned ramadan.

Den siste tiden har Afghanistan sett en opptrapping av voldelige angrep og sammenstøt. Det skjer samtidig som USA har begynt prosessen med å trekke seg ut av landet. Etter planen skal alle amerikanske styrker være ute innen 11. september i år.

Saken oppdateres.