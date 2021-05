Minst 55 drept da jenteskole i Kabul ble rammet av eksplosjon

Eksplosjonen var den dødeligste i den Afghanske hovedstaden på flere måneder.

Ambulanser har rykket ut til Syed Al-Shahda-skolen, opplyser talsmann Tariq Arian i innenriksdepartementet lørdag. Skolen ligger i Dasht – et nabolag i Kabul der de fleste innbyggerne er sjiamuslimer. Foto: Mohammad Ismail, Reuters/NTB

8. mai 2021 16:36 Sist oppdatert nå nettopp

På slutten av skoledagen, like før klokken 16.30 lokal tid, smalt det utenfor Syed Al-Shahda-skolen. Ikke bare én gang, men tre ganger, ifølge den afghanske avisen TOLOnews.

Bilder i lokale medier viser omfanget av eksplosjonen: Jenter i skoleuniform lå såret og døde i gaten. Ved siden av dem lå ryggsekker, skolebøker, høretelefoner og joggesko dekket av støv og stein.

Minst 55 mennesker ble drept i eksplosjonen, melder nyhetsbyrået Reuters lørdag kveld. Ytterligere 150 mennesker er skadet.

Skolen er en ungdomsskole for både jenter og gutter. Den har undervisning i tre skift, hvorav det andre er forbeholdt jenter, opplyser en talsperson for utdanningsdepartementet til Reuters. Da bomben gikk av, var jentene på vei ut etter undervisning. De fleste av de sårede fra angrepet, er jenter i alderen 11 til 15 år.

De fleste av de drepte skal være studenter. Foto: Rahmat Gul / AP

President Ashraf Ghani er tydelig på hvem som har ansvaret: Taliban.

– Denne barbariske gruppen har ikke makt til å konfrontere sikkerhetsstyrkene på slagmarken, og går i stedet med brutalitet og barbari etter offentlige institusjoner og jenteskolen, sier Ghani ifølge Reuters.

Taliban fordømmer imidlertid angrepet og nekter for å stå bak. Gruppens talsmann Zabihullah Muhahid sier i en melding til pressen at bare IS kan være ansvarlig for slik en avskyelig forbrytelse.

Eksplosjonen fant sted i et sjiamuslimsk nabolag vest i Kabul. Nabolaget har gjentatte ganger de siste årene vært offer for lignende angrep.

Trekker seg ut

Angrepet er det dødeligste i den afghanske hovedstaden de siste månedene. Den siste tiden har Afghanistan sett en opptrapping av voldelige angrep og sammenstøt. For en drøy uke siden startet USA og Nato offisielt å trekke seg ut av landet. Etter planen skal alle USAs gjenværende 2500 soldater være ute innen 11. september i år.

Det skjer samtidig som Taliban stadig er på fremmarsj. Den islamistiske afghanske opprørsbevegelsen kontrollerer helt eller delvis over halvparten av Afghanistan.

EU reagerer kraftig på eksplosjonen:

– Det fryktelige angrepet i Dasht i Barchi-området i Kabul er en foraktelig terrorhandling. Å målrette primært mot studenter på en jenteskole gjør dette til et angrep på Afghanistans fremtid, skrev EU-delegasjonen i Afghanistan på Twitter.