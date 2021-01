Lovforslag: Dykking ved Estonia tillates på oppdrag fra myndigheter

Svenske myndigheter vil tillate nye dykkinger ved vraket til det forliste skipet Estonia. Lovendringen sendes nå på høring.

Innenriksminister Mikael Damberg presenterte lovforslaget om Estonia-dykking på en pressekonferanse torsdag morgen. Bildet er tatt på en pressekonferanse søndag. Arkivfoto: Fredrik Sandberg /TT / NTB

NTB-TT

Innenriksminister Mikael Damberg presenterte lovforslaget på en pressekonferanse torsdag morgen.

Gravfreden rundt vraket vil fortsatt gjelde, men det vil gjøres unntak for dykkinger på oppdrag fra svenske, finske og estiske myndigheter når hensikten er å utrede årsaken til forliset.

Privatpersoner vil ikke tillates å gjøre egne undersøkelser ved vraket. Denne uken var det rettssak mot journalisten Henrik Evertsson og en kollega i en svensk domstol. De er tiltalt for å ha sendt ned en dykkerrobot for å ta bilder til en dokumentar. Oppdagelsen av to nye hull i skroget har ført til stor debatt og har også ført til at svenske myndigheter på nytt har vurdert lovverket.

Riksdagen vil gjøre klart et forslag som kan behandles av Riksdagen i løpet av våren. Målet er at lovendringen skal tre i kraft 1. juli 2021.