– Korona-epidemien er gull for politikere som vil splitte for å herske

I en ny oppsiktsvekkende Twittermelding sammenligner Donald Trump korona med vanlig influensa. Twitter har skjult meldingen, fordi de mener den inneholder usannheter.

6. okt. 2020 19:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Korona-epidemien er gull for politikere som president Donald Trump som vil splitte for å herske, sier Henrik Vogt. Han er postdoktor ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Tirsdag la Trump ut følgende Twitter:

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn