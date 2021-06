EU satte hardt mot hardt da Hviterussland «kapret» passasjerfly. Nå slår regimet hardere ned på eget folk.

Kun innbyggere med permanent bostedstillatelse i andre land får reise ut.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Flere hviterussere har flyktet fra landet, etter å ha demonstrert mot regimet hans. Foto: Sergei Shelega, AP / NTB

37 minutter siden

Flytrafikken i store deler av verden står delvis på bakken på grunn av koronapandemien.

For innbyggere i Hviterussland blir det nå enda vanskeligere å forlate landet. Men av helt andre grunner enn viruset.

Situasjonen i landet har tilspisset seg etter at et Ryanair-fly på vei til Litauen ble tvunget til å lande i Hviterussland for snart to uker siden.

Årsaken ble først omtalt å ha vært en bombetrussel. Senere undersøkelser viste derimot at det ikke var eksplosiver var om bord. Hviterussisk etterretning anklages for å ha brukt trusselen som et påskudd for å arrestere den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj, som var om bord.

I etterkant kom EU med strenge sanksjoner. Blant annet er alle hviterussiske fly bannlyst fra deres luftrom, noe som i praksis gjør at det ikke er mulig å fly vestover fra landet.

Regimet svarte med å kansellere alle flyvninger til det statseide flyselskapet Bavaria. Det gjør de det enda vanskeligere å forlate landet.

Strammer inn

Hviterussisk grensekontroll har fått flere forespørsler fra innbyggere som vil dra til utlandet, fordi de har oppholdstillatelse der. Det kommer frem i en melding i kommunikasjonskanalen Telegram, som brukes av mange innbyggere i landet.

Nå slår grensekontrollen derimot fast at kun innbyggere med permanent bostedstillatelse har rett til å forlate Hviterussland. Andre kan ikke i det. Heller ikke de med midlertidig oppholdstillatelse.

Forbudet møtes med fortvilelse fra hviterussiske innbyggere.

– Vi er kuttet av fra resten av verden, sier hviterussiske Nikol (54), til CNN. Han bor i landets hovedstad Minsk. Kritikere av regimet til landets president Aleksandr Lukasjenko blir ofte slått hardt ned på, derfor brukes bare fornavnet hans.

– Lukasjenko gjør alt han kan for å isolere landet og ta oss tilbake bak jernteppet.

Les også Diktatoren omdirigerte et fly. Resultatet kan bli noe helt annet enn han håpet på.

Flere har flyktet fra landet

Flere hviterussere har forlatt landet siden i fjor.

Mellom august og desember søkte rundt 995 hviterussere opphold i EU-land. Året før var tallet for den samme perioden 545, ifølge Euronews.

Det hele startet etter fjorårets presidentvalg. Da satt landets mangeårige diktator Aleksandr Lukasjenko igjen med flertallet av stemmene. Mange mente valgfusk var årsaken til seieren.

Det fikk landets innbyggere til å ta til gatene. I månedsvis demonstrerte hundretusenvis av mennesker i Minsk og andre byer. De krevde demokrati og at Lukasjenko måtte gå av.

18. oktober, 2020. Over to måneder etter valget, fortsatte demonstrasjonene mot Lukasjenko. Foto: AP / NTB

Det ble ikke tatt godt imot av regjeringen. Sikkerhetsstyrker slo hardt ned på demonstrantene.

Tusenvis av dem havnet bak lås og slå. Der skal de ha blitt alvorlig mishandlet, ifølge medier og øyenvitner.

Over hundre menneskerer utsatt for grov tortur, har Human Rights Watch slått fast i etterkant. Ofrene de snakket med hadde alvorlige skader. Brukne ben, knekte tenner, brannsår og blåmerker var gjengangere.

Hviterussisk opprørspoliti pågriper en demonstrant i Minsk, hovedstaden i Hviterussland. Bildet er tatt 15. november, 2020. Foto: AP / NTB

Noen hadde også lettere hjerneskader fra slag mot hodet.

«Direkte brudd på loven»

Reiseforbudet møtes med krass kritikk fra landets opposisjon. Flere av dem har måttet rømme fra landet. Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja er for tiden i eksil i Litauen.

En av hennes representanter kritiserer reiseforbudet på Twitter. Dette er et «direkte brudd på loven», mener han.

Dette er ikke første gang bevegelsesfriheten ut av landet begrenses. Deler av grensene ble også stengt ned i oktober 2020. Begrunnelsen da var koronarestriksjoner.

Tiltaket fikk kritikk for å være en konsekvens av de pågående demonstrasjonene mot Lukasjenko.

Innbyggerne fikk ikke dra til nabolandene Polen, Latvia, Ukraina og Latvia. Russland var det derimot fritt frem å dra til. Til tross for at smittetrykket der var langt høyere enn i flere av nabolandene. Stormakten med Vladimir Putin i spissen støtter åpent regimet til Lukasjenko.