Jemen har vært slagmarken for Midtøstens kalde krig. Nå er det verre enn noen gang.

En av verdens mest kompliserte konflikter kan utløse den verste hungersnøden på flere tiår.

FN slår alarm. Situasjonen i Jemen er verre enn noen gang. Det går verst ut over folket. Her får Rahmah Watheeq hjelp på et sykehus i hovedstaden. Foto: Hani Mohammed / AP / NTB

20. nov. 2020 23:17 Sist oppdatert i går 23:38

Rahmah Watheeq får næring gjennom slanger på sykehuset Al-Sabeen i Jemens hovedstad. Hun er blant dem som sulter nå i landet sørvest på Den arabiske halvøy.

FN har for lengst kalt konflikten i Jemen den største humanitære krisen i vår tid. Det er verdens verste matkrise. To av tre innbyggere i landet har ikke nok mat. Anslag viser at over 100.000 mennesker er drept i krigen og at fire millioner mennesker er drevet på flukt.

Nå går alarmen for alvor:

– I mangel på øyeblikkelig handling kan millioner av liv gå tapt, sier FNs generalsekretær António Guterres fredag.

Årsaken er krig. Konflikten er komplisert. Her er en forenklet forklaring på hvorfor Jemens befolkning sulter.

Det er flere andre grupper og konflikter som spiller inn, men disse gir deg en oversikt.

Handler om mer enn Jemen

Houthiene står sentralt i konflikten. De er en religiøs gruppe med politisk og militær makt. De må du kjenne til for å forstå hva som foregår.

De kommer fra nordlige deler av landet, og tilhører den islamske sekten Zaidi.

Som du kanskje vet, er muslimer hovedsakelig delt i to grupper: sunni og sjia. Det er klart flest sunnimuslimer i verden, men houthiene tilhører sjia.

Houthiene ønsker et Jemen uten påvirkning utenfra og vil slå ned på alle former for korrupsjon. De startet et opprør allerede i 2004. I februar 2015 tok bevegelsen kontroll over hovedstaden Sana. Da de var på nippet til å erobre havnebyen Aden, grep Saudi-Arabia inn med en bombekampanje.

Fakta Krigen i Jemen: Republikk på Den arabiske halvøy med rundt 30 millioner innbyggere.

I 1990 ble Sør- og Nord-Jemen forent til ett land. Da ble Ali Abdullah Saleh president. Han var tidligere president i Nord-Jemen.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana nord i landet noen måneder tidligere.

Houthiene er fra nord, og er sjiamuslimer. De er derfor naturlige allierte for Iran, som også er sjiamuslimer.

Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere har tidligere konkludert med at det ikke foreligger beviser for store våpenleveranser fra Iran.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 20.000 flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser. Saudi-Arabia er sunnimuslimer, og derfor i naturlig konflikt med Iran og houthiene.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 mennesker er drept i krigen.

Over 4 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid.

20 millioner går til sengs hver kveld uten å vite når de får sitt neste måltid, 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitærhjelp.

Saudi-Arabia og nabolandet Iran er også viktige aktører her. De er bitre rivaler. Saudi-Arabia er sunnimuslimer, og Iran er sjiamuslimer i likhet med houthiene.

Mye tyder på at Iran støtter houthiene i Jemen, selv om de benekter det. Saudi-Arabia ledet koalisjonen som gikk til krig mot houthiene da de tok hovedstaden for fem år siden.

Siden både Iran og Saudi-Arabia er involvert, kalles konflikten i Jemen gjerne en «proxy-krig». Det betyr at to aktører kriger bruker andre grupper til egentlig å krige med hverandre.

Houthi-tilhengere feirer moulid al-nabi, profeten Muhammeds fødselsdag, i slutten av oktober. Foto: Hani Mohammed / AP / NTB

En kald krig i Midtøsten

Både Saudi-Arabia og Iran ønsker seg makt og innflytelse over regionen. F. Gregory Gause ved den amerikanske forskningsinstitusjonen Brookings kaller konflikten «en ny kald krig i Midtøsten».

Han skriver at det kjølige forholdet mellom Saudi-Arabia og Iran forklarer mye av konflikten i hele regionen. Bakgrunnen for deres konflikt handler om religion. Saudi-Arabia er hovedsakelig sunnimuslimer. Iran er hovedsakelig sjiamuslimer i likhet med houthiene i Jemen.

Men konflikten i Jemen er mer sammensatt enn som så. Og det handler om mer enn religion.

Ali Abdullah Saleh ledet Jemen i mange år. I 2011 ble han jaget ut av landet. Han ble drept i 2017. Foto: Khaled Abdullah / Reuters / NTB

Den arabiske våren

Krigen i Jemen begynte før houthiene tok hovedstaden. Den har røtter i den arabiske våren i 2011.

Da gjorde folket opprør i flere arabiske land. Det begynte i Tunisia og spredte seg videre til andre land som Egypt, Libya, Syria og Jemen. For Jemens del betydde det slutten på en lang presidentperiode for Ali Abdullah Saleh. Han var president i Nord-Jemen fra 1978 til 1990. Da nord og sør ble forent, fortsatte han som president for hele landet. I 2011 ble presidentpalasset angrepet. Saleh måtte gi opp makten og forlate landet. Han ble drept av houthi-militsen i 2017.

Saleh ble erstattet av Abed Rabbo Mansour Hadi, som var visepresident. BBC skriver at dagens konflikt har røtter i den mislykkede maktovertagelsen mellom Saleh og Hadi. Overgangen gjorde at houthi-opprøret fikk mer støtte i folket. Da houthiene prøvde å ta makten i landet i 2015, måtte Hadi rømme til Saudi-Arabia. Der er han fortsatt, men regjeringen hans har en midlertidig base i havnebyen Aden. Hadi er fortsatt internasjonalt anerkjent som president.

David Beasley leder Verdens matvareprogram. Nå mener han at hungersnød er en reell mulighet i Jemen. Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB

Hva har skjedd nå?

Houthiene har fortsatt kontroll over store deler av landet. De siste årene har situasjonen for folket blitt verre og verre.

I september i fjor tok houthiene skylden for et angrep mot to av Saudi-Arabias oljefelter. I ettertid har FN-eksperter konkludert med at houthiene ikke sto bak.

Oljefeltene utgjorde halvparten av landets oljeproduksjon. Selv om houthiene tok æren, la Saudi-Arabia skylden på Iran, som altså støtter houthiene. Saudi-Arabia fikk støtte i påstanden fra sine nære allierte, USA.

Nå truer USAs president Donald Trump med å stemple houthiene som en terrororganisasjon. Houthiene er allerede sanksjonert, så deres situasjon vil ikke endres så mye av det. Det kan derimot gå verst ut over folket som allerede sliter, frykter hjelpeorganisasjoner. Stempelet kan ødelegge for leveranser av nødhjelp og gjøre en vond situasjon enda verre, advarer FN.

Men det er flere grunner til at FN advarer nå. Volden øker. Økonomien kollapser. Og finansieringen av FNs hjelpearbeid er drastisk kuttet. Det får konsekvenser:

Ni millioner mennesker har fått nødrasjonene sine halvert.

Faren er at det samme kan skje for ytterligere seks millioner.

I 2018 avslørte også nyhetsbyrået AP at houthi-styrker stjal nødrasjoner som kom inn i landet.

Samtidig gjør konfliktene rundt Jemen at hjelpearbeidet blir enda vanskeligere. Alt dette førte til at FN brukte store ord da de advarte om situasjonen fredag.

– Hungersnød er virkelig en reell og farlig mulighet, og varsellampene blinker rødt – så rødt som det går an, sa David Beasley. Han leder Verdens matvareprogram (WFP), som ligger under FN.