Nekter å gi opp håpet på Trumps valgvake

– Jeg synes det er artig å ha disse spennende timene sammen, sier Jan Gregersen (71) på valgvaken til Republicans Abroad Norway. Onsdag kveld samlet Trump-vennene seg på restaurant i hovedstaden.

Jan Gregersen på valgvaken til Republicans Abroad Norway. Foto: Espedal, Jan Tomas

12 minutter siden

– Det er virkelig spennende. Vi vet ikke hvordan det går, og slik var det jo forrige gang også, sier Jan Gregersen.

På restauranten TGI Friday's i annen etasje på Oslo sentralstasjon har et tosifret antall tilhengere av Det republikanske partiet samlet seg. Mellom to TV-skjermer og «Trump 2020»-flagg går praten om valget.

Initiativtager Austin Rasmussen til høyre. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Spesielt presidentens fredsavtaler i Midtøsten har jeg sansen for, sier pensjonist Gregersen.

Fikk en pangstart

Trump-supporterne fikk en pangstart da de vant Florida natt til onsdag. Utover dagen snudde stemningen gradvis, men den «blå bølgen» demokratene håpet på, uteble.

Onsdag kveld norsk tid bestemte Fox News seg for at de ikke utroper en vinner denne dagen.

Initiativtager til valgvaken er Austin Rasmussen (32), fra blodrøde Alaska. Rasmussen er i ledelsen for Republicans Abroad Norway, som blant annet hjelper amerikanere bosatt i Norge med å stemme i hjemlandet.

– Jeg er temmelig overbevist om at Trump har en god sjanse. Det har jeg hatt i to-tre uker, sier han.

– Ville ikke stemningen vært enda bedre med valgvake i går, da Trump vant Florida?

– Florida var definitivt en indikasjon på hvordan dette kan gå, sier Rasmussen, og legger til:

– Det eneste veldig negative så langt har vært Arizona, men der er det igjen usikkerhet nå. Selv uten Arizona kan det bli seier, sier Rasmussen, som har bodd i delstaten.

Nyhetsbyrået AP har allerede utropt Joe Biden til vinner i Arizona, når det i skrivende stund gjenstår å telle 14 prosent av stemmene, ifølge The New York Times.

Støtter ikke alt Trump gjør

– Selv om jeg er republikaner, støtter jeg ikke Trump i alt han gjør. Dette er ikke konstruktiv oppførsel, sier Austin Rasmussen.

Presidenten beskyldes for å mangle demokratisk sinnelag etter talen natt til onsdag til amerikanerne. I talen erklærte han seg som vinner, selv om hundretusenvis av stemmer fortsatt ikke var talt opp.

Han har videre skrevet minst fem Twitter-meldinger siden valgdagen som bryter med nettstedets retningslinjer for villedende informasjon. Fellesnevneren i presidentens meldinger er påstander om valgfusk.

– Jeg mener det er som forventet fra Trump, sier Rasmussen.

– Han er nok frustrert over valgsystemet, som hvordan det blir praktisert i Pennsylvania.

Der har høyesterett bestemt at de kan motta og telle stemmesedler levert via post i flere dager etter valget.

– Jeg likte hva Trumps valgkampapparat sa om det: «Det er valgdag, ikke valguke», sier 32-åringen.

Onsdag kveld norsk tid skriver CNN at Trumps valgkampapparat har levert et søksmål for å stanse opptellingen i Pennsylvania.

Elefanten i rommet

CNN melder også at Joe Biden sikrer seg stemmene til de 16 valgmennene i Michigan.

Diskusjonene går om amerikansk politikk i andre etasje på Oslo sentralstasjon. Foto: Espedal, Jan Tomas

Når det nærmer seg midnatt norsk tid regner man nå Biden og Det demokratiske partiet for å ligge et eselhode foran i kampen om presidentembetet. De var store forhåndsfavoritter.

For store, mener republikaneren fra Alaska:

– Først og fremst synes jeg denne dagen er flau for mediene, meningsmålerne og de såkalte ekspertene. Både her og hjemme i USA har republikanerne gjennomgående vært mer positive enn dere, sier Rasmussen.

– Hvordan er det å være republikaner her i Norge?

– Det får i gang mange samtaler.