Julian Assange for nybegynnere: En kynisk spion eller et fyrtårn for ytringsfriheten?

Fortjener Julian Assange opptil 175 år i fengsel? Bør han utleveres fra Storbritannia til USA. Frontene er bitre i rettssaken som startet i London denne uken.

Julian Assange forlater et rettsmøte i januar. Henry Nicholls, Reuters/NTB scanpix

Nå nettopp

I ti år har Julian Assange hatt juridisk trøbbel hengende over hodet. Denne gang handler det om at USA kan få ham utlevert fra britene. Amerikanerne vil stille ham for retten for datainnbrudd og spionasje.

Rabalderet i og utenfor Londons legendariske rettsbygning Old Bailey er ventet å vare i fire uker fremover. Tirsdag fikk Assange påpakning av dommeren etter utbrudd i rettssalen. Han ble advart om at saken kan holdes uten at han er til stede.

Trenger du en påminnelse om de juridiske krumspringene i denne saken? Her er en enkel og kortfattet oversikt:

Hvem er Assange?

Han er en 49 år gamle australskfødt aktivist, dataprogrammerer og hacker. Assange grunnla Wikileaks, en organisasjon som publiserer hemmelige dokumenter, i 2006.

Julian Assange møtte i Londons Old Bailey mandag, men lyktes ikke med å få utsatt utleveringssaken. Elizabeth Cook, PA/AP/NTB scanpix

Når dukket han opp?

Assange ble for alvor et kjent navn på verdensscenen da Wikileaks våren 2010 publiserte et filmklipp. Der kunne man se at amerikanske soldater i et helikopter skjøt og drepte journalister og andre uskyldige sivile i Irak.

Samme år publiserte organisasjonen store mengder graderte militære rapporter fra krigene i Afghanistan og Irak og fra fangeleiren Guantánamo. 250.000 interne notater fra amerikanske ambassader ble også offentliggjort.

Hvordan ble lekkasjene mottatt?

Dokumentene avdekket drap på uskyldige, mishandling og tortur av fanger og andre grove overtramp. Wikileaks fikk ros for avsløringene.

Samtidig offentliggjorde Wikileaks store mengder rådata uten å ha gått gjennom opplysningene først. Dermed kom kritikken. De satte personer i livsfare, ble det sagt. For eksempel gjaldt dette amerikanske agenter utenlands eller sivile afghanere som hadde hjulpet USA i krigen mot Taliban.

Fakta Julian Assange Født 3. juli 1971 i delstaten Queensland i Australia. Han har fire barn, to av dem med sin nåværende partner Stella Moris. Var i sin ungdom hacker og arbeidet senere med dataprogrammering. Var med på å grunnlegge Wikileaks i 2006 og har blant annet kalt seg sjefredaktør i organisasjonen. Sitter nå i Belmarsh-fengselet øst for London. Kilde: Wikipedia Vis mer

Når startet de juridiske problemene?

USA skal ha startet etterforskning av Assange kort tid etter at dokumentene ble publisert. Assanges rettslige trøbbel startet likevel med noe helt annet. I august 2010 ble han anklaget for voldtekt i Sverige.

Denne saken verserte av og på i det svenske rettssystemet helt frem til 19. november i fjor. Da la svensk påtalemyndighet den i skuffen for godt, noe de begrunnet med at bevisene over tid var blitt svekket.

Julian Assanges advokat, Jennifer Robinson, (t.h.) og Wikileaks-grunnleggerens partner, Stella Moris, ankommer retten i London. Assange og Moris fikk to barn mens han bodde i Ecuadors ambassade. Frank Augstein, AP/NTB scanpix

Men satt han ikke årevis i en ambassade?

Jo. I juni 2012 søkte han asyl i Ecuadors ambassade, som ligger rett bak Harrod’s-varehuset i London. Dette gjorde han for å unngå utlevering til Sverige. Der bodde Assange helt til april 2019. Da mistet han sin asylstatus og ble arrestert av britisk politi.

Britene vil ha tak i ham fordi han hadde unndratt seg avgjørelser fra en britisk domstol i saken overfor Sverige.

USA ville dessuten ha ham utlevert. Dette var den første offentlige bekreftelsen på at han var etterlyst av USA.

Hvorfor vil USA ha ham?

De hemmeligstemplede amerikanske dokumentene Wikileaks publiserte var blitt lekket til dem av Chelsea Manning, en etterretningsanalytiker i USAs hær ved en base i Irak.

Manning, som var sikkerhetsklarert til «strengt hemmelig», ble spiondømt. Hun sonet syv år. Resten av straffen på 35 år ble ettergitt av president Barack Obama.

Journalister publiserer jevnlig informasjon som er gradert og som de dermed må ha fått fordi noen har brutt loven. USAs påtalemyndighet mener Assanges tilfelle skiller seg fra slike saker. Ifølge rettspapirene mener de at han aktivt påvirket Manning og hjalp henne i arbeidet med å stjele dokumenter.

Strafferammen for det Assange er anklaget for, er opptil 175 år i fengsel.

Julian Assange er anklaget på 18 punkter av USAs føderale myndigheter. Skjermfoto

Hacket Wikileaks valget i 2016?

Nei, men russisk etterretning skal ha utnyttet Julian Assange og Wikileaks for å sverte Hillary Clinton og hjelpe Donald Trump foran valget i 2016. Det hevder i hvert fall en 966 siders rapport fra en republikanskledet senatskomité.

Ifølge rapporten ble interne e-poster i Det demokratiske partiet stjålet av russisk militær etterretning og deretter publisert av Wikileaks. Rapporten argumenterer også med at Wikileaks og Assange har formelle forbindelser til det russiske propagandaapparatet.

Wikileaks’ rolle i det forrige presidentvalget ble også omtalt i rapporten tidligere FBI-direktør Robert Mueller skrev etter å ha etterforsket Trump-kampanjens forbindelser til Russland.

Anklagene om innblanding i 2016-valget er ikke en del av utleveringssaken.

Vivienne Westwood, en britisk moteveteran, demonstrerte mandag utenfor rettssalen i London til støtte for Julian Assange. PETER NICHOLLS, Reuters/NTB scanpix

Hva skjer nå i London?

Saken om Wikileaks-gründeren skal utleveres til USA er ventet å pågå i fire uker. Deretter vil det trolig ta noen uker eller måneder før avgjørelsen er klar. Etter dette ligger det an til anke uansett hvem som vinner frem.

Det er ventet et jevnt trykk fra støttespillere mens dette pågår. Mandag forsøkte Assanges advokater forgjeves å få utsatt saken. Da dukket noen titalls tilhengere opp, blant dem moteskaperen Vivienne Westwood.

– Julian Assange er bryteren, han setter lyset på all korrupsjon i verden, sa hun til reportere på stedet.

Flere grupper som støtter Assange, deriblant ytringsfrihetsorganisasjonen PEN, ble utestengt fra rettshøringene mandag.