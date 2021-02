Hittil upubliserte lydopptak fra Kongress-stormingen: – De kaster metallstenger etter oss

Upubliserte videoer og lydopptak fra Kongress-bygningen viser kaoset i Kongress-bygningen under stormingen. På opptakene kan man høre politimenn desperat rope etter forsterkninger.

10. feb. 2021 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres fortløpende.

Onsdag begynte for alvor riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump. Den første dagen var nemlig preget av formaliteter. Til slutt ble det et flertall, 56 mot 44, for at riksrettssaken ikke strider mot grunnloven.

Demokratene la onsdag frem flere lydlogger som viste hvor panisk og kaotisk situasjonen var for politiet i Kongress-bygningen.

Stacey Plaskett, en av demokratene som fører saken mot Trump, spilte av dramatiske lydopptak som viste kommunikasjonen mellom politibetjentene i Kongressen.

– Det var akkurat en eksplosjon. Jeg vet ikke om det var fyrverkeri eller noe annet. De har startet å kaste eksplosiver eller fyrverkeri, sier en politibetjent.

På opptakene kan du høre at en politibetjent forteller at flere er blitt angrepet og skadet.

– De kaster metallstenger etter oss, sier en av betjentene på opptaket.

De hittil upubliserte bildene viser tilhengere av Donald Trump storme Kongress-bygningen 6. januar. Foto: Senate Television, AP / NTB

Jamie Raskin, som leder påtaleteamet, advarte på forhånd mot sterke bilder. Han beskrev dem som uegnede for barn.

– Vi vil vise relevante klipp av angrepene mot politifolk og andre uskyldige. Vi oppfordrer foreldre og lærere til å vurdere grundig hva unge personer ser her, og til å se sammen med dem om de følger med.

Bildene ble onsdag lagt frem under riksrettssaken mot den tidligere presidenten. Foto: Senate Television, AP / NTB

Kan bli ferdig i løpet av helgen

Demokratene og republikanerne har 16 timer hver til å fremføre sine argumenter i saken. Det er ikke ventet at partene vil benytte seg av hele tiden.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, fortalte kolleger i et lukket partimøte at han tror riksrettsprosessen kan være avsluttes lørdag.

Republikanernes mektige leder i Senatet Mitch McConnell på vei til riksrettssaken onsdag. Foto: Susan Walsh, AP / NTB

– Det største sviket av presidenteden i USAs historie

Raskin startet onsdag demokratenes argumentasjon for å få dømt Donald Trump. Raskin startet med å si at aktoratet vil legge frem bevis som viser at Trump ikke var en «uskyldig tilskuer».

– Han samlet, oppildnet og hisset opp tilhengerne sine. Bevisene vil vise at han tydelig oppildnet til opprøret, sa Raskin.

– Dette er det største sviket av presidenteden i USAs historie.

Det forventes at demokratene legger frem hittil upublisert overvåkingsmaterialet fra Kongress-stormingen onsdag. Foto: Shannon Stapleton, Reuters / NTB

Raskin viste videre til at Trump ikke oppfylte sitt ansvar som landets øverste leder.

– Da volden som ventet på uunngåelig vis kom og overkjørte Senatet og Representantenes hus med kaos, vil vi vise dere at han fullstendig abdiserte fra ansvaret for å stanse volden og beskytte regjeringen han hadde som president.

Trump er tiltalt for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen og gjøre opprør.

Tidligere president Donald Trump oppildnet og hisset opp sine tilhengere, mener demokratene. Foto: Manuel Balce Ceneta, AP / NTB

Valgfuskanklager

Demokratene brukte de første timene til å argumentere for at Trump la grunnlaget for at presidentens tilhengere støttet opp om «den store løgnen», at valget hadde blitt stjålet. Joe Neguse, som er en av de andre demokratene som fører saken mot Trump, viste til at Trumps uttalelser og at dette hadde oppildnet tilhengerne hans.

– Jeg vil presentere bevis for president Trumps uopphørlige kampanjer for å fabrikkere valgseier ved å ignorere kjennelser, presse og true valgtjenestemenn og angripe senatorer og medlemmer av Kongressen, sa Madeleine Dean, en av demokratene som fører saken.

Dean trakk frem en rekke av den tidligere presidentens uttalelser etter valgnederlaget 3. november som sådde tvil rundt resultatet.

Påtaleteamet skal legge frem hittil usette videobilder fra stormingen av Kongressen 6. januar. Foto: Andrew Harnik, AP / NTB

Etter alle solemerker vil påtaleteamet fortsette å spille på sterke følelser igjennom riksrettssaken, ifølge det politiske nettstedet Axios.

Trump møter neppe

Trump har nektet å møte og forklare seg. Aktoratet kan forsøke å tvinge ham til å møte gjennom pålegg. Men dette vil føre til en lengre prosess om dette. Noe som aldri er forsøkt tidligere.

I forrige uke ba demokratene den tidligere presidenten om å forklare seg under ed i riksrettssaken. Ekspresidenten avviste invitasjonen samme kveld.

Ifølge flere amerikanske medier ikke demokratene bestemt seg for om de skal kalle inn personer til å forklare seg. Foto: Ahmed Gaber, Reuters / NTB

Les også Demokratene ventes å tape riksretten igjen. Hvorfor fører de likevel sak mot Trump?

Kjemper i motbakke

Det er de 100 senatorene i Senatet som skal dømme i saken, som demokratene ventes å tape.

Etter valget har demokratene og republikanerne 50 medlemmer hver. En fellende dom forutsetter at 67 av de 100 senatorene stemmer for.

Tirsdag stemte altså seks republikanske senatorer for at riksrettssaken ikke strider med grunnloven. Lite tyder på at 17 republikanere vil stemme med demokratene for dømme Trump for å ha sveket sin presidented da han sendte sine tilhengere som en «ladd kanon» mot de folkevalgte i Kongressen 6. januar.

Gikk du glipp av den første dagen i riksrettssaken mot Donald Trump? Da kan du lese Aftenpostens USA-korrespondents oppsummering her: