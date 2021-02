Riksrettssaken mot Donald Trump: Legger frem hittil upublisert overvåkingsmaterialet fra Kongress-stormingen

Demokratene har 16 timer på seg til å overbevise nok republikanere til å dømme Donald Trump. Onsdag legger de frem hittil ikke publisert videomateriale fra stormingen 6. januar.

Nå nettopp

Onsdag begynner for alvor riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump. Den første dagen var nemlig preget av formaliteter. Til slutt ble det et flertall, 56 mot 44, for at riksrettssaken ikke strider mot grunnloven.

Nå har partene 16 timer hver til å fremføre sine argumenter i saken.

Først ut er aktoratet, som ledes av Jamie Raskin fra Representantenes hus. Raskin holdt et følelsesladet innlegg tirsdag, noe som preget resten av dagen. Etter alle solemerker vil påtaleteamet fortsette å spille på sterke følelser, ifølge det politiske nettstedet Axios.

Dette innebærer blant annet hittil ikke publiserte videoer fra stormingen av Kongress-bygningen.

Bildene skal fremstille demonstrantene som «ekstremt voldelige», opplyser en person fra påtaleteamet til nettstedet Politico.

Det forventes at demokratene legger frem hittil upublisert overvåkingsmaterialet fra Kongress-stormingen onsdag. Foto: Shannon Stapleton, Reuters / NTB

Donald Trumps tilhengere stormet Kongressen 6. januar. Demokratene i Representantenes hus mener presidenten har skyld i stormingen. Foto: Ahmed Gaber, Reuters / NTB

Trump møter neppe

Trump har nektet å møte og forklare seg. Aktoratet kan forsøke å tvinge ham til å møte gjennom pålegg. Men dette vil føre til en lengre prosess om dette. Noe som aldri er forsøkt tidligere.

I forrige uke ba demokratene den tidligere presidenten om å forklare seg under ed i riksrettssaken. Ekspresidenten avviste invitasjonen samme kveld.

Ifølge flere amerikanske medier ikke demokratene bestemt seg for om de skal kalle inn personer til å forklare seg.

Ifølge flere amerikanske medier ikke demokratene bestemt seg for om de skal kalle inn personer til å forklare seg. Foto: Ahmed Gaber, Reuters / NTB

Kjemper i motbakke

Demokratene ventes å tape riksrettssaken mot Trump. Det er de 100 senatorene i Senatet som skal dømme i saken.

Etter valget har demokratene og republikanerne 50 medlemmer hver. En fellende dom forutsetter at 67 av de 100 senatorene stemmer for.

Tirsdag stemte altså seks republikanske senatorer for at riksrettssaken ikke strider med grunnloven. Lite tyder på at 17 republikanere vil stemme med demokratene for dømme Trump for å ha sveket sin presidented da han sendte sine tilhengere som en «ladd kanon» mot de folkevalgte i Kongressen 6. januar.

Gikk du glipp av den første dagen i riksrettssaken mot Donald Trump? Da kan du lese Aftenpostens USA-korrespondents oppsummering her: