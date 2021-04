Maktbruken mot George Floyd helt unødvendig, sa politisjef i retten

Maktbruken mot George Floyd var helt unødvendig, sier en av de overordnende til politimannen som er tiltalt for å ha drept Floyd.

Richard Zimmerman, som er sjef for Minneapolis-politiets drapsavsnitt, vitnet i saken mot Derek Chauvin, som er tiltalt for drap på George Floyd. Foto: Court TV via AP / NTB

Richard Zimmerman, en av veteranene i Minneapolis-politiet og sjef for drapsavsnittet, vitnet for aktoratet fredag og sa at Derek Chauvin hadde krenket politistyrkens reglement om maktbruk da han holdt kneet mot Floyds hals over ni minutter.

Zimmerman sa han hadde gått gjennom videoen som ble tatt opp av en forbipasserende, og opptakene fra kameraene som politifolkene bærer på seg.

– Jeg kan ikke se noen grunn til at de skulle føle at de var i fare, og det er det de måtte ha følt om de skulle bruke slik makt, sa han.

Ikke opplært til å ha kneet på halsen

Han gjorde det klart at så snart en arrestant er påsatt håndjern, er trusselnivået kraftig redusert, og at de da så snart som mulig må legges i en posisjon der de kan puste.

Hvis arrestanten er påsatt håndjern med hendene på ryggen og ligger på magen, er det vanskelig å puste, og det er en posisjon som kan drepe, forklarte han.

Han sa at Chauvin absolutt skulle ha sluppet ham opp, og at han aldri er blitt opplært til å ha kneet på noens hals.

Til høyre den tiltalte Derek Chauvin sammen med sin advokat. Foto: Pool Court TV

Fikk ikke puste

Videoen viser at Chauvin holder kneet mot halsen til Floyd, som var påsatt håndjern og lå fastklemt mot bakken, i over ni minutter. Før han mistet bevisstheten, fikk Floyd fikk frem en rekke ganger at han ikke fikk puste.

Torsdag vitnet politisersjanten som var vaktsjef den dagen Floyd ble pågrepet, David Pleoger, og som siden er gått av med pensjon.

Han sa at politimennene skulle ha sluppet opp på taket de hadde på Floyd, så snart han ikke lenger gjorde motstand.

Allerede død

En ambulansearbeider som kom til stedet, Derek Smith, sa torsdag i retten, at etter hans mening var Floyd allerede død mens Chauvin fortsatt hadde kneet mot halsen hans.

Smith sa han sjekket Floyds puls og ikke kjente noe. I ambulansen prøvde de å gjenopplive ham, men uten resultat.

Chauvin risikerer 40 års fengsel om han blir kjent skyldig i de mest alvorlige delene av tiltalen.

Floyds død utløste omfattende protester i hele USA mot politibrutalitet og politiets behandling av svarte.