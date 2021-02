Valgtaperen Trump hylles av sine egne

Med Donald Trump som president tapte Republikanerne Det hvite hus og flertallet i Senatet. Denne helgen hylles han likevel av høyresiden i partiet.

Daværende president Donald Trump høstet stor jubel da han for ett år siden deltok under Conservative Political Action Conference (CPAC). Søndag gjør han politisk comeback under CPAC i Orlando i Florida. Foto: AP / NTB

American Conservative Union (ACU) er i gang med sin årvisse CPAC-konferanse, og klokka 21.40 norsk tid søndag gjør Donald Trump sitt politiske comeback.

To riksrettstiltaler og valgnederlaget til tross, hos CPACs deltagere vil Trump utvilsomt bli hyllet når han legger ut om egen innsats og planer for fremtiden.

Om 74-åringen også går så langt som til å lansere seg selv som republikanernes presidentkandidat i 2024, knyttes det derimot en viss spenning til.

Velinformerte kilder mener at han ikke kommer til å gjøre dette, men antyde at han er villig til å stille dersom partiets medlemmer ønsker det.

Støtter Trump

Det hersker liten tvil om at Trump har mange tilhengere i Det republikanske partiet, ikke bare på høyresiden. Hele 72 prosent av de spurte i en meningsmåling foretatt av Suffolk University for USA Today nylig, sa at de vil støtte Trumps kandidatur dersom han velger å stille.

Noen åpenbar rival har han heller ikke foreløpig, ettersom eventuelle utfordrere vet at de foreløpig er sjanseløse mot en mann som Trump.

– President Trump er Det republikanske partiets leder, slo kongressmannen Jim Jordan fast tidligere i uken.

Tre av fire republikanere er langt på vei enig, viste en Quinnipiac-måling 15. februar.

Et klart flertall av republikanerne er fortsatt overbevist om at Donald Trump var presidentvalgets rettmessige vinner, viser meningsmålinger. Foto: AP / NTB

Deltar ikke

Tidligere visepresident Mike Pence skal ha takket nei til å delta under årets CPAC, i seg selv oppsiktsvekkende ettersom han tilhører den kristne høyresiden i partiet.

Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley har også avslått invitasjonen, mens tidligere presidentkandidat Mitt Romney har fått beskjed om at han ikke er velkommen.

Republikanernes mindretallsleder i Senatet, Mitch McConnell, er ikke invitert. Han stemte rett nok for å frifinne Trump under riksrettssaken, men hudflettet samtidig den tidligere presidenten og ga ham skylden for kongresstormingen 6. januar.

– Selv med blødende politibetjenter og knust glass på senatsgulvet, fortsatte han å hevde at valget var stjålet, sa McConnell.

– Mitch er en stri, sur og gravalvorlig politisk klovn, og dersom republikanske senatorer forblir ved hans side, vil de aldri vinne igjen, lød Trumps svar.

Mulige utfordrere

Flere fremtredende republikanere som bærer på et håp om selv en dag å kunne flytte inn i Det hvite hus, har holdt taler under CPAC, blant dem tidligere utenriksminister Mike Pompeo.

Guvernøren i Sør-Dakota, Kristi Noem, og senator Josh Hawley blir også av enkelte trukket frem som mulige presidentemner. Men de har foreløpig lite å stille opp med mot Trump.

Texas-senator Ted Cruz har også trolig ambisjoner, men har foreløpig valgt å opptre som en av Trumps fremste støttespillere.

Cruz er for øvrig i hardt vær etter å ha forlatt et delvis strømløst og kulderammet Texas nylig, for å feriere i Cancún i Mexico.

Splittet parti

Andre sentrale republikanere, som kongressrepresentant Liz Cheney, datteren til tidligere visepresident Dick Cheney, mener partiet bør vende ryggen til Trump.

– Etter det som skjedde 6. januar, syns jeg ikke at han bør spille noen fremtidig rolle, hverken i partiet eller landet, sa hun denne uken.

Cheney var én av ti republikanere som stemte for å stille Trump for riksrett i Representantenes hus, men har ifølge meningsmålinger relativt få republikanske velgere i ryggen.

Konspirasjonsteorier

Målingene viser derimot at mange republikanske velgere sverger til konspirasjonsteorier og avviser enhver kritikk av Trump.

76 prosent av dem er fortsatt overbevist om at Joe Biden vant valget som følge av omfattende juks, viste en måling i begynnelsen av februar.

58 prosent av dem som stemte på Trump, hevder ifølge en annen måling at det var venstreradikale Antifa-tilhengere som organiserte stormingen av kongressen, mens et fåtall av presidentens tilhengere bare ble lokket med.

Målinger som dette er en klar pekepinn på hvor grasrota i Det republikanske partiet for tida står og på hvem de ser på som sin store helt.