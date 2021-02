USA peker på Saudi-Arabias kronprins som mannen bak drapet på Khashoggi

En amerikansk etterretningsrapport konkluderer med at drapet på Jamal Khashoggi trolig ble beordret av den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman beordret trolig drapet på den saudiarabiske skribenten Jamal Khashoggi konkluderer en nå offentliggjort amerikansk etterretningsrapport. Foto: Bandar Aljaloud /Saudi Royal Palace via AP / NTB

NTB

26. feb. 2021 19:31 Sist oppdatert nå nettopp

Rapporten ble laget like etter at Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i 2018, men er først nå nedgradert. Fredag ble den offentliggjort.

Tidligere president Donald Trump ønsket ikke at funnene skulle bli kjent, mens den nye Biden-administrasjonen har inntatt en annen linje overfor kongedømmet.

I den noe redigerte rapporten står det at prinsen «godkjente en operasjon i Istanbul i Tyrkia der den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi skulle tas til fange eller drepes».

Jamal Khashoggi ble brutalt drept i Istanbul i 2018. Foto: Hasan Jamali / AP

Ingen overraskelse

Konklusjonen i rapporten har på forhånd vært høyst ventet gitt at det allerede var kjent at amerikansk etterretning kom frem til denne konklusjonen like etter det brutale drapet 2. oktober 2018.

Likevel er publiseringen et stort tilbakeslag for den svært ambisiøse 35 år gamle kronprinsen, som anses som Saudi-Arabias reelle leder. Kronprinsen tok blant annet beslutningen om at Saudi-Arabia skulle gå til krig mot houthi-opprørene i Jemen.

I rapporten konkluderes det med at «kronprinsen har hatt absolutt kontroll over kongedømmets sikkerhet og etterretningsoperasjoner siden 2017, noe som gjør det høyst usannsynlig at saudiarabiske tjenestemenn skulle ha utført denne type operasjon uten kronprinsens tillatelse».

Fakta Drapet på Jamal Khashoggi * 59 år gamle Khashoggi ble sist sett da han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober 2018. Der skulle han ordne med dokumenter som han trengte for å kunne gifte seg på nytt med tyrkiske Hatice Cengiz, som ventet på ham utenfor. Da han ikke kom ut igjen, varslet hun tyrkiske myndigheter. * Saudi-Arabia hevdet først at Khashoggi forlot konsulatet i live. 20. oktober 2018 innrømte de imidlertid at han døde på konsulatet. Ifølge myndighetene ble drapet begått av saudiarabiske agenter som handlet på egen hånd. * Amerikansk etterretning har konkludert med at drapet ble beordret av Saudi-Arabia kronprins og reelle leder, Mohammed bin Salman. Det benekter bin Salman. * Levningene av Khashoggi er aldri blitt funnet. Tyrkisk påtalemyndighet mener at Khashoggi ble kvalt til døde hvorpå kroppen ble partert. * Khashoggi var lenge på god fot med den saudiarabiske kongefamilien, men ble etter hvert kritisk til kronprinsens politikk. * I september 2017 forlot han hjemlandet. Khashoggi bodde etter dette i eksil i USA og skrev blant annet for The Washington Post. * Flere personer er dømt til fengsel for drapet i det saudiarabiske rettsvesenet. * En nedgradert amerikansk etterretningsrapport fra 2018 ble offentliggjort fredag. Der blir kronprinsen utpekt som den som beordret drapet på Khashoggi. Vis mer

Skvadron med 15 personer

I rapporten navngis en saudiarabisk skvadron med 15 medlemmer som reiste til Istanbul, og etterretningen har stor tiltro til at de deltok i drapet. Men det står også at det er uklart om de visste at operasjonen kom til å føre til Khashoggis død.

Saudi-Arabias konsulat i Istanbul var åstedet for det brutale drapet. Foto: MURAD SEZER / X90138

«Kronprinsen ser Khashoggi som en trussel mot kongedømmet og ga bred støtte til at det kunne brukes voldelige metoder for å bringe ham til taushet hvis nødvendig», heter det.

Khashoggi var selv fra Saudi-Arabia, men han var bosatt i USA og skrev jevnlig kommentarer for Washington Post, flere av dem kritiske til kronprinsen. Han sto tidligere på god fot med den saudiarabiske kongefamilien.

Han oppsøkte konsulatet i Istanbul for å ordne med papirer som han trengte for å kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede.

Ringte kongen

Offentliggjøringen av rapporten kan bli starten på en endring i USAs forhold til Saudi-Arabia, men eksperter regner ikke med at det kommer noen rask og dramatisk endring.

Torsdag snakket Biden før første gang med kong Salman på telefonen etter at han ble president. Han har ikke ønsket å snakke med kronprinsen.

Biden sa onsdag at han hadde lest rapporten, men uten å gi noen flere kommentarer.

Rapporten skal heller ikke ha blitt nevnt i torsdagens telefonsamtale, der begge statslederne anerkjente «landenes historiske bånd og ble enige om å jobbe sammen om felles utfordringer og interesser», ifølge en uttalelsen fra Det hvite hus.

Det er ventet at USA kommer til å iverksette nye sanksjoner mot saudiarabere som er nært knyttet til kronprinsen, men ikke direkte mot kronprinsen selv.

Mohammed bin Salman har sagt at han tar ansvar for drapet, men har avvist at han selv var personlig involvert.