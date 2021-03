Ingen av ofrene skal være livstruende skadet

Politiet etterforsker ikke lenger angrepene i Vetlanda som terror. Det blir etterforsket som drapsforsøk på flere personer.

Politiet undersøker spor i Vetlanda. Foto: Mikael Fritzon / AP / NTB

4. mars 2021 08:20 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser statsadvokaten til nyhetsbyrået TT torsdag formiddag.

Natt til torsdag gjennomsøkte politiet boligen til den antatte gjerningsmannen som onsdag angrep syv menn. Ingen av dem er livstruende skadet, opplyser sykehusdirektør Marin Takac torsdag.

Onsdag ble det først oppgitt at tilstanden var kritisk for flere av ofrene. Ifølge Takac har flere fått intensivbehandling og er operert, og tilstanden deres skal nå være stabil.

Innbyggerne i den vanligvis så fredelige svenske småbyen Vetlanda i Småland er rystet etter det som skjedde onsdag ettermiddag.

– Det er en kommune i sjokk, sa ordfører Magnus Färjhage på en pressekonferanse torsdag.

– Det er et mareritt. Det er først og fremst tungt for de pårørende, men det er tungt for oss alle, sa han.

Ventet på oppholdstillatelse

Flere ble vitne da en mann i 20-årene gikk løs på folk på fem ulike steder i nærheten av jernbanestasjonen i byen og i gågaten. Det var noen hundre meter mellom stedene.

Syv personer ble skadet av mannen, som ifølge politibetjent Jonas Lindell var bevæpnet med kniv.

Fra den første nødsamtalen kom inn til mannen ble pågrepet, gikk det mellom 15 og 18 minutter, ifølge politiet. Gjerningspersonen ble skutt i benet av politiet og ligger nå på sykehus.

Natt til torsdag ransaket politiet mannens bolig i Vetlanda. Ifølge Expressen er han en 22 år gammel mann med afghansk statsborgerskap. Han er tidligere dømt for narkotikalovbrudd og cannabisbruk.

Migrationsverket opplyser at mannen ventet på avklaring på oppholdstillatelse. Hans tidligere oppholdstillatelse gikk ut i november 2020.

– Blir redd

– Det er ubehagelig. Man blir redd for å bo her, sier en kvinne som bor i samme hus til Sveriges Radio.

– Dette har rystet hele Vetlanda. Det føles ikke trygt, sier kvinnen.

Politiet sa først at de etterforsket angrepene som et mulig terrorangrep. De sier nå at saken etterforskes som drapsforsøk, men motivet er foreløpig uklart.

Det svenske sikkerhetspolitiet ble først koblet på, men skal ikke gjøre mer i saken.