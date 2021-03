Tre livstruende skadet etter knivangrepene i Sverige

Natt til torsdag gjennomsøkte politiet boligen til den antatte gjerningsmannen. Tre personer er livstruende skadet etter angrepet i den svenske småbyen Vetlanda.

Politiet undersøker spor i Vetlanda. Foto: MIKAEL FRITZON / TT NEWS AGENCY

4. mars 2021 08:20 Sist oppdatert nå nettopp

Innbyggerne i den vanligvis så fredelige svenske småbyen Vetlanda i Småland er rystet etter det som skjedde onsdag ettermiddag.

Flere ble vitne da en mann i 20-årene gikk løs på folk på fem ulike steder i nærheten av jernbanestasjonen i byen og i gågaten. Det var noen hundre meter mellom stedene.

Syv personer ble skadet av mannen som var bevæpnet med kniv eller øks. Tre av disse er livstruende skadet.

Fra den første nødsamtalen kom inn til mannen ble pågrepet, gikk det mellom 15 og 18-minutter, ifølge politiet. Gjerningspersonen ble skutt av politiet og ligger nå på sykehus.

Natt til torsdag ransaket politiet mannens bolig i Vetlanda.

– Blir redd

– Det er ubehagelig. Man blir redd for å bo her, sier en kvinne som bor i samme hus til Sveriges Radio.

– Dette har rystet hele Vetlanda. Det føles ikke trygt, sier kvinnen.

Ifølge Expressen en han en 22 år gammel mann som har afghansk statsborgerskap. Han er tidligere dømt for narkotikalovbrudd og cannabisbruk.

Undersøker terrormotiv

Politiet sa først at de etterforsket angrepene som et mulig terrorangrep. De sier nå at saken etterforskes som drapsforsøk, men at de undersøker om det kan ha et terrormotiv. Politiet har ikke villet si hva som ligger bak dette.

– Det er for tidlig å uttale seg om det siden det pågår en utredning, sier politisjef Jonas Lindell til Sveriges Radio.

– Det er rimelig at man undersøker om det finnes terrorkoblinger i dette. Når det skjer en slik hendelse, er det rimelig at politiet og sikkerhetspolitiet kommer til bunns i det, sier innenriksminister Mikael Damberg.