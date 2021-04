To land som «ikke finnes» irriterer naboene

Da Taiwan åpnet «ambassade» i Somaliland reagerte Kina med kraftige protester. Somalia er også rasende over at Somaliland opptrer på egen hånd.

I september i fjor markerte Taiwans utenriksminister Joseph Wu og Somalilands representant i Taiwan, Mohamed Hagi at det lille afrikanske landet åpnet sin representasjon i Taiwans hovedstad Taipei. Foto: Johnson Lai, AP/NTB

Somalia og Taiwan har noen viktige fellestrekk. Først og fremst hevder begge at de er suverene stater. Men ingen land i verden anerkjenner Somaliland som et eget land. Bare en håndfull stater har diplomatiske forbindelser med Taiwan.

Begge har også et mildt sagt vanskelig forhold til naboen.

Somalia hevder at Somaliland er en del av Somalia. Kina hevder at Taiwan tilhører dem.

Like barn leker best

Derfor er det kanskje ikke så rart at de to søker sammen. For et halvt år siden etablerte Taiwan en «representasjon» i Somalilands hovedstad Hargeisa.

Omtrent samtidig åpnet Somaliland sitt kontor i Taipei. BBC snakket nylig med Mohamed Hagi, som leder kontoret. Han sier at han trives i Taiwan.

– Været er greit og menneskene er ganske siviliserte, sier han.

Hagi forteller at mange taiwanere sliter med å forstå forskjellen på Somaliland og Somalia. De forbinder Somalia først og fremst med sjørøvere og terrorister.

Hans kollega i Hargeisa, Allen Chenhwa Lou, sier til BBC at det var et kultursjokk til å begynne med. Som dreven diplomat er han vant med et helt annet støtteapparat.

Yasin Hagi Mohamoud er utenriksminister i Somaliland. I og med at ingen land anerkjenner landet, er det sjelden han blir mottatt av kolleger. Men her møter han Taiwans Joseph Wu. Foto: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/NTB

Irriterer kineserne

Kina legger ikke skjul på at forholdet til Taiwan gjør lille Somaliland til en irriterende torn i siden på stormakten.

Helt siden kommunistene overtok makten i 1949 har Taiwan vært et problem for dem. Kommunistene jaget den nasjonalistiske presidenten Chiang Kai-shek ut av Beijing. Han flyktet til Taiwan og hevdet at han fortsatt representerte Kina.

Lenge fikk Chiang støtte fra verdenssamfunnet med USA i spissen. For eksempel representerte lille Taiwan hele Kina i FN og Sikkerhetsrådet. Først i 1971 ble Taiwan sendt på gangen.

Nå er Taiwan bare anerkjent av 15 land. I tillegg til Vatikanstaten er det stort sett øystater i Stillehavet og Karibia. Ved å ha diplomatiske forbindelser til regimet i Taipei, gir de uttrykk for at de ser på det som hele Kinas regjering. Derfor har de ingen diplomatiske forbindelser til Beijing.

Fakta Somaliland Somaliland er den nordlige delen av Somalia.

I 1991 erklærte Somaliland seg som et selvstendig land.

Selve Somalia har vært uten en virkelig fungerende regjering i mange år.

Somaliland har en grunnlov vedtatt gjennom en folkeavstemning. Gjennom flere presidentvalg har landet vist at det mestrer fredelig maktskifter.

Befolkningen er på 4,5 millioner. Vis mer

Fakta Taiwan Da kommunistene tok kontroll over Fastlands-Kina i 1949, flyktet den nasjonalistiske regjeringen til Taiwan.

Både regjeringen i Taipei og den kommunistiske i Beijing hevder at de er Kinas eneste legitime regjering. Først i 1992 sa regjeringen i Taipei at det ikke lenger er et mål å gjenerobre fastlandet.

Mens kommunistpartiet holder et autoritært grep på fastlandet, har Taiwan utviklet seg i demokratisk retning.

Landet har 23,5 millioner innbyggere. Vis mer

Kina føler seg truet

Kineserne har lenge arbeidet for å få økt innflytelse i Afrika. De investerer tungt i både råvaresektoren og infrastruktur. Ifølge BBC kan de oppleve Taiwans lille nærvær som en trussel mot denne strategien.

Somalilands regjering legger ikke skjul på at taiwanerne gjerne må investere tungt i landet deres.

Fungerende utenriksminister Liban Yousuf Osman sier at de to landene kan samarbeide på mange områder, ikke minst når det gjelder sikkerhet.

– Somalilands beliggenhet er strategisk veldig viktig ved Rødehavet, sier han.

– Terror og vold er alltid en trussel. Taiwan er et veldig utviklet land, med godt utviklede maritime styrker. Vi ser frem til å samarbeide på det området.

Dermed pirker han borti det som kanskje er Kinas aller største ankepunkt. Kinas eneste militærbase utenfor egne grenser ligger i Djibouti, Somalilands nabo i nord. For Beijing er det en stor konkurrent om «utbryterrepublikken» Taiwan får fotfeste like over grensen.