Det kan være for sent å stoppe britisk virusvariant. Denne grafen skremmer vannet av Europa.

Et mer smittsomt virus kan tvinge europeere tilbake i hjemmene sine. Det kan få økonomiske konsekvenser i måneder fremover.

I Dover i England står lastebilene i kø etter at franske myndigheter stengte grensene mot Storbritannia. Kirsty Wigglesworth / AP

21. des. 2020 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

Rapportene om en variant av koronaviruset i Storbritannia som kan være 70 prosent mer smittsom, har allerede ført til lokal nedstengning i Sør-England. Mange land, inkludert Norge, har stengt flytrafikken til og fra Storbritannia.

Men det kan allerede være for sent å hindre at virusvarianten, som først ble oppdaget i Sør-England i oktober, sprer seg videre. Lignende virusmutasjoner er allerede funnet i Nederland, Danmark og Island. Medieoppslag tyder ifølge Det europeiske smittevernbyrået på at det også har dukket opp i Belgia og Italia, og det er fare for at den allerede finnes flere andre steder.