Han leter etter foreldre som ble skilt fra sine barn på USAs grense. 275 familier fortsatt splittet.

CHICAMAN (The Washington Post) Det kan se litt merkelig ut: En frivillig advokat på motorsykkel er på vei ut i bushen for å oppfylle et løfte fra Det hvite hus.

Eriberto Pop gjør seg klar til å dra hjemmefra. Han har i oppdrag å lete etter foreldre som er blitt skilt fra sine barn.

Kevin Sieff, The Washington Post

31. juli 2021 14:31 Sist oppdatert nå nettopp

Den forsvunne familien han har på listen må være her et sted, tenker Eriberto Pop. Advokaten leter i Guatemalas fjerneste avkroker.

Han skal finne og gjenforene familier som ble skilt av USA.

Han har kjørt åtte timer i bil og mange mil på motorsykkel i tillegg for å komme til denne avsidesliggende husklyngen i høylandet vest i Guatemala. Nå kikker han på den gjørmete bakken foran seg. Veien forsvinner oppover i åssiden. Denne siste strekningen må han gå til fots.

Han putter de amerikanske dokumentene i ryggsekken. Blant dem er det en lapp som er festet nederst på første side. Det er et notat fra Biden-administrasjonen med en klar beskjed:

«Gjør alt som står i din makt for å finne familien.»