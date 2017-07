1) Hva er G20?

G20 ble grunnlagt i 1999 med mål om å sikre forholdene for økonomisk vekst og stabilitet. Forumet består av noen av de rikeste landene i verden, i tillegg til EU. Tilsammen står medlemmene for om lag 80 prosent av verdens handel og to tredjedeler av verdens befolkning.

Det er likevel ikke riktig at G20 består av de 20 rikeste landene i verden. Da ville land som Spania og Nederland også deltatt.

G20-møtet er blitt avholdt årlig siden 2008.

FABRIZIO BENSCH / Reuters / NTB scanpix

2) Hvordan påvirker møtet deg?

Det er stor uenighet om hvordan G20 har formet verden. Tilhengere av gruppen vil peke på at hundrevis av millioner av mennesker har kommet seg ut av fattigdom på grunn av økt økonomisk samarbeid mellom land.

Demonstranter og kritikere av gruppen vil derimot påpeke at gruppen ikke har klart å forhindre de negative konsekvensene av globalisering.

Norge er ikke medlem. Jonas Gahr Støre har kritisert G20 for å mangle mandat og legitimitet og tatt til orde for en større nordisk innflytelse i G20.

Møtet mellom de viktigste landene på kloden avdekker en ny realitet: Verden har ingen sjef

3) Hvorfor demonstreres det under møtet?

Møtet er kjent for å tiltrekke seg tusener av demonstranter. De fleste er fredelige, men noen er voldelige. De demonstrerer blant annet mot globalisering, ulikhet, forurensing og kapitalisme.

Under G20-møtet i Toronto i 2010 ble over tusen demonstranter arrestert, den største massearrestasjonen i landets historie.

Over 20.000 politimenn er denne uken til stede i Hamburg. I går barket politi og demonstranter sammen. Et 70-talls politimenn ble skadet etter konfrontasjoner med demonstrantene, melder Reuters.

FABRIZIO BENSCH / Reuters / NTB scanpix

4) Hva skal Trump og Putin snakke om?

Mye er skrevet om at Donald Trump og Vladimir Putin skal møtes for første gang etter at Trump ble president i januar.

Statslederne møtes klokken 15.45 i dag. De dropper dermed klimadiskusjonen som skal foregå i samme tidsrom. I tillegg til Trump og Putin skal utenriksministrene Rex Tillerson og Sergej Lavrov og to tolker være til stede på møtet.

Det er ventet at møtet blant annet skal handle om Syria.

5) Hvilke land er egentlig medlemmer?

Medlemmene er Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland, Storbritannia, USA og Den europeiske union.