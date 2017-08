Martin Schulz ser en fremtid som kansler. Men velgerne ser ikke ut til å være enige.

– Jeg blir kansler, sa sosialdemokratenes kandidat Martin Schulz optimistisk til TV-kanalen ZDF forrige søndag.

Det er fortsatt noen uker igjen til valget, men meningsmålingene gir ikke SPD mye grunn til selvsikkerhet. De ligger an til 24 prosents oppslutning. Angela Merkels kristeligdemokratiske parti CDU får 38,4.

Omtrent sånn har styrkeforholdet mellom de to partiene vært lenge – unntatt et par måneder i vinter, etter lanseringen av Schulz som kanslerkandidat. En kort stund skilte bare et usselt prosentpoeng de to partiene – og på enkelte målinger ville flere ha Schulz som kansler enn Merkel.

En Schulz-hype

– Det ble jo kalt Schulz-hype fra starten. Stemningen var helt euforisk, sier Julia Jankovic, bystyrerepresentant for SPD i Essen. Hun mener at hypen likevel førte til politisk mobilisering. – Vi fikk flere medlemmer, noe jeg tenker at Martin Schulz utløste.

Samtidig tror hun at de høye meningsmålingsresultatene for høyrepopulistene Alternative für Deutschland i fjor også har ført til større engasjement i flere partier.

– Vi kan tjene på den mer polariserte stemningen. Men da hypen var på sitt høyeste, burde vi underbygget den med konkret politikk, sier hun selvkritisk.

– Og også meningsmålinger er stemningsavhengige, påpeker partikollega Dirk Heidenblut, som sitter i Forbundsdagen. – At vi plutselig rykket opp med ti prosentpoeng og deretter falt tilbake, det er ingen normal politisk utvikling.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Sliter i kjerneområdet

Både Jankovic og Heidenblut representerer byen Essen i Tysklands største delstat, Nordrhein-Westfalen. Essen ligger midt i det før så industritunge Ruhr-området, en høyborg for SPD. Men under delstatsvalget i mai ble partiet rystet av en nedgang på åtte prosent.

– SPD forsvinner med gruvene, skrev Der Tagesspiegel. Neste år stenger den siste kullgruven i området.

– Dere har fått kritikk for å henge fast i gamle målgrupper som gruvearbeidere og industriarbeidere.

– Vi har også fått den helt motsatte kritikken, nemlig for å konsentrere oss for lite om kjernevelgerne og vende oss for sterkt til sentrum og andre kategorier velgere, sier Heidenblut.

At de mistet regjeringsmakten i delstatsvalget forklarer han med lokale årsaker, blant annet skolepolitikk. Det spiller knapt noen rolle i Forbundsdagsvalget.

Høyrepopulister har hatt fremgang

Selv hadde Heidenblut 48,5 prosent bak seg i sitt distrikt i Nord-Essen ved valget i 2013.

– Tror du det vil gå like bra denne gangen?

– Nei, ikke minst på grunn av den heftige debatten om migrasjon. Ruhr-området er en smeltedigel. Det bringer fordeler og ulemper, og vil påvirke valget, sier han.

Høyrepopulistiske Alternative für Deutschland kom inn i delstatsparlamentet i Nordrhein-Westfalen for første gang, med 7,4 prosents oppslutning. Aller best gjorde de det i Gelsenkirchen, med 14, 6 prosents oppslutning. Det er også her arbeidsledigheten er høyest.

– Er AfD den største trusselen for dere?

– Nei, det er som før CDU, sier Heidenblut. – AfD fikk noen prosent i valget i mai, men en del mindre enn det som var ventet. CDU er det andre store partiet i tillegg til oss – og vår største konkurrent.

Houdini-valgkampen

SPDs valgprogram inneholder klassiske sosialdemokratiske temaer som mer rettferdighet, tryggere arbeidsliv og gratis utdannelse. Partiet har også lansert en egen «fremtidsplan» med blant annet forslag til digitalisering av staten og en ny måte å finansiere videreutdannelse på.

Men uansett hvor godt program de måtte ha, sliter Schulz med det magasinet Cicero kaller en Houdini-valgkamp: At sosialdemokratene sitter i Merkels regjering gjør ham bundet på hender og føtter når det kommer til å kritisere tingenes tilstand.

I tillegg er velgerne ganske fornøyd med kansler Angela Merkels popularitet. Hun virker som en godt oljet maskin, skriver Die Zeit. Hvorfor skulle velgerne ta sjansen på å prøve noe nytt? Tyskerne liker godt oljede maskiner.