Mens slaget om Mosul går mot slutten, jobber norske krefter intenst for å hindre at ny krig skal bryte ut

Etter drøyt åtte måneder er slaget om Mosul inne i sin siste, blodige fase. Tusenvis er blitt drept, og store deler av byen er blitt bombet til ruiner.

Fortsatt utspiller intense kamper seg i gamlebyens boligområder og handlegater.

De siste dagene har Den islamske stats kvinnelige selvmordsbombere gått til angrep på sivilbefolkningen. Samtidig anklages irakske sikkerhetsstyrker for å ha begått grusomme overgrep selv.

Det er likevel bare et spørsmål om tid før den irakske hæren har jaget ut de siste hundretalls IS-krigerne og tar over kontrollen av hele millionbyen. Allerede tirsdag kveld erklærte statsminister Haider al-Abadi seieren. Det betyr imidlertid på langt nær at problemene i det krigsherjede området er løst.

Fakta: Slaget om Mosul * Mosul ligger i den oljerike Nineveh-provinsen nord i Irak. * Byen har vært regnet som Iraks nest største, men en stor del av befolkningen har flyktet i løpet av årene siden IS erobret Mosul i 2014. * Irakske og allierte styrker innledet en offensiv mot Mosul 17. oktober 2016. Offensiven omfattet rundt 100.000 regjeringssoldater, 6000 militssoldater og 40.000 kurdiske soldater med luftstøtte fra kampfly fra USA og andre vestlige land. * 24. januar 2017 hevdet irakske myndigheter at deres styrker hadde frigjort den østlige delen av Mosul fra IS. * 19. februar kunngjorde Iraks statsminister Haider al-Abadi en fornyet offensiv for å innta de vestlige bydelene, inkludert gamlebyen, som fortsatt var kontrollert av IS. * 23. februar gikk regjeringsstyrkene inn i den vestlige delen av Mosul for første gang under offensiven. * 22. juni ble den historiske al-Nuri-moskeen i sentrum av byen sprengt. Bygningen ble ødelagt av IS, ifølge irakske myndigheter. Kilde: NTB

Ulmende konflikter kan raskt bli ny krig

Den vedvarende konflikten mellom den sjiadominerte regjeringen i Bagdad og lokalsamfunnet i sunniprovinsene kan raskt føre til nok en krig, mener Henrik Thune, direktør ved Senter for Internasjonal Konfliktløsning (NOREF).

– Konsekvensen blir ikke bare en ny blodig krig, men et nytt IS i en ny form. Historien er at islamistene gjemmer seg bort i ørkenene og andre steder, og med en gang det oppstår en ny konflikt, er de tilbake og rekrutterer nye krigere, sier han.

NOREF er selv involvert i arbeidet med å få de ulike lokale leirene til forhandlingsbordet. Fraksjoner i Mosul som ikke har snakket med hverandre siden Irak-krigen i 2003, er nå i dialog om byens fremtid. Thune mener likevel det en overhengende fare for en ny krig mellom sjiaer og sunnier.

Landets fremtid på spill

– Det er oppløftende hvor mye de motstående lokale kreftene ønsker en løsning. Samtidig er det nedslående å se i hvor stor grad regionale krefter og det geopolitiske maskineriet rundt ødelegger for arbeidet med å få på plass en fredelig løsning. Man vinner ikke kampen mot IS uten å stabilisere Mosul. IS vokste ut av dette området i årene etter 2003, sier Thune.

Direktøren skisserer opp tre hovedproblemer som kan utløse enda en krig.

Sikkerhet. Det blir viktig å forhindre at kampene blusser opp igjen. Nå har de lokale partene nedsatt en sikkerhetskomité for å unngå at det skjer. For lite humanitær støtte. Dersom ikke moderate krefter bidrar med hjelp, vil militser gjøre det i stedet. Dessuten mangler byen strøm og fungerende infrastruktur. Radikalisert ungdom. En generasjon unge har gått på skole under IS. Terrororganisasjonen har innført krigsretorikk i mattepensumet og kampsport i gymtimene. Mange unge er derfor blitt sugd inn i IS-ideologien. Det er prekært å få bøker og lærere inn i byen igjen for å avradikalisere de unge.

NOREF

Uenighet i hæren

I den irakske hæren er det stor uenighet om hvordan fremtiden til Mosul ser ut. Aftenposten møtte general for spesialstyrkene Abdul Ghani al-Assadi og den svensk-iranske majoren Mohammad Hikmat Thenon fra nasjonalgarden i Mosul.

– Mosul skal bli et symbol for stabilitet i Irak. Alle irakere kommer til å besøke byen, sier al-Assadi selvsikkert.

Han er optimistisk med tanke på byens fremtid og mener den største jobben allerede er gjort. Oppbyggingen og fredsbevaringen blir ikke like vanskelig. Generalen avfeier at det kan oppstå en ny konflikt mellom sunnier og sjiaer etter at IS er fjernet.

– Det var en etnisk konflikt her da IS tok over byen, men etter tre år med IS er ikke innbyggerne lenger opptatt av det.

Afshin Ismaeli / Aftenposten

Major Hikmat Thenon er langt mer skeptisk. Han er bekymret over sjiamilitsene i området.

– Iran ønsker å kontrollere Mosul ved hjelp av sjiamilitser. Det kan vi ikke akseptere.

Han hevder at sjiagrupper har ødelagt mye av Mosul med vilje.

– De har bombet halve byen og ødelagt hus selv om ikke IS var der. Det har de gjort med vilje fordi sunnier bor her, sier majoren.

Afshin Ismaeli / Aftenposten

Må gjenoppbygge byen

På tross av at kampene fortsatt pågår i deler av byen, har arbeidet med å bygge opp byen så smått begynt. Det er mye å gjøre.

Abdullah Denon er fra Mosul og er én av dem som nå jobber med å bygge nye veier på vestkanten av byen. Det er her ødeleggelsene er verst. 80 prosent av bydelen er lagt i grus, ifølge lokale myndigheter.

Afshin Ismaeli / Aftenposten

Tusenvis av mennesker antas å ligge begravd i ruinene.

– Vi jobber hardt hver eneste dag. Vi har mange utfordringer. Hver eneste dag finner vi nye veibomber vi må fjerne, sier han, men understreker at han likevel er optimist med tanke på byen sin.