President Trump bærer på et lite plastkort. Det er alt han trenger for å starte atomkrig.

President Donald Trump bærer et lite plastkort på seg til alle tider, kalt «kjeksen». Det ligner på et kredittkort, forklarer atomfysiker Peter D. Zimmerman.

– I nærheten av presidenten, som regel bare noen meter fra ham, går en agent med en koffert som kalles «fotballen». I kofferten er alt utstyret presidenten trenger for å beordre et atomangrep. Plastkortet inneholder informasjon som Trump bruker til å identifisere seg med, sier atomvåpeneksperten.

Zimmerman jobbet i mange år som rådgiver i det amerikanske utenriksdepartementet. Han var seniorrådgiver for Senatets utenrikskomitee i årene etter 11. september. Etter at Trump ble innsatt har han advart mot ordningen som gir presidenten makt til å beordre et angrep på egen hånd.

– Det er en dårlig og unødvendig ordning uansett hvem som er president. Det er også en ordning som tar det for gitt at presidenten er i stand til å skjøtte sitt embete på en rasjonell måte, sier Zimmerman.

Svensk politi skulle ta tilbake kontrollen i områder preget av uro. Slik gikk det.

Lee Jin-man / AP / NTB scanpix

System utviklet for rask respons

Presidentens fullmakt er det eneste leddet i atomrakettkjeden der én person har ansvaret alene. I alle andre situasjoner, fra vedlikehold og frakt til oppskyting av raketter, må to personer gjøre to separate handlinger for at noe skal skje. I en atomubåt må for eksempel både kapteinen og den øverste offiseren lese koden og godkjenne den før de setter i verk en aksjon, ifølge Zimmerman.

– USA er blitt dypt påvirket av to hendelser: Pearl Harbor og 9/11. I begge tilfellene var vi uforberedt og ignorerte muligheten for et bakholdsangrep. Vår system er nå konstruert slik at vi skal kunne svare raskt på et slikt uventet angrep, sier Zimmerman.

– Hva skjer i praksis etter at presidenten gir en ordre om et angrep?

– Det er svært hemmelig akkurat hva som skjer, og hvem som er involvert, men ordren beveger seg gjennom kommandokjeden. Og kommandoen er absolutt. Enhver som protesterer vil sannsynligvis bli automatisk avskjediget.

– Er du bekymret for hvor langt den nåværende situasjonen kan utvikle seg?

– Ja, det er grunn til bekymring. Både Kim Jong-un og president Trump oppfører seg som skolegutter som krangler i friminuttet. Det er lite voksent.

– Ser du på de amerikanske kommandolinjene som en fare for USA og resten av verden?

– Ja, det er en unødvendig fare, spesielt for resten av verden utenfor USA. Det er et system som hører den kalde krigen til. Og som sagt, det gjelder for alle presidenter – det finnes ingen pr. dags dato ingen sikkerhetsmekanisme som kan stanse en full eller gal eller rasende president fra å starte en atomkrig, sier Zimmerman.

STR / REUTERS

Kaller Trump «irrasjonell»

President Trump sa tirsdag at USA ville svare på Nord-Koreas trusler med «ild og raseri». Onsdag rapporterte The New York Times at Trumps uttalelser var improviserte og hadde sjokkert hans nærmeste rådgivere.

Det skarpe ordskiftet mellom de to nasjonene har skapt voldsom debatt her i USA de siste par dagene.

Nord-Korea svarte på Trumps trusler med å kalle den amerikanske presidenten «irrasjonell». Det hvite hus prøvde å tone ned inntrykket av en rasende Trump i amerikanske medier. Presidenten var irritert og ville sette Nord-Korea på plass, sa rådgiverne, og utenriksminister Rex Tillerson forsikret amerikanerne om at de kunne «sove godt om natten».

Wong Maye-E / AP / NTB scanpix

Frykter at USA «snubler i krig»

En annen atomfysiker, Siegfried S. Hecker, sa mandag at USA er nødt til å finne en måte å gå i dialog med nordkoreanerne på. Hecker er tidligere leder for Los Alamos National Laboratory, hvor USA utviklet sitt atomprogram under andre verdenskrig. Han har vært i Nord-Korea flere ganger.

– Det er svært viktig å snakke med Pyongyang nå: for å unngå en atomkrig på den koreanske halvøy. Den største faren fra Nord-Korea vi står overfor nå er ikke at en atomrakett treffer USA, men at Washington snubler inn i en atomkrig, sa Hecker til fagbladet Bulletin of The Atomic Scientists.

Hecker mener det er «farlig og uansvarlig» å snakke om å gå til krig mot nordkoreanerne.

– Kim Jong-un er ikke suicidal. Men det er mulig at han feilberegner hvor langt han kan gå, og trigger en reaksjon fra Washington som kan føre til krig, sier Hecker.