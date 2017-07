Saudi-Arabia vil ha en økonomisk avtale med Norge. UD: Ikke prioritert.

Siden april har det ligget et utkast til samarbeidsavtale mellom Norge og Saudi-Arabia i Utenriksdepartementet i Oslo.

Avtalen var også tema da utenriksminister Børge Brende (H) besøkte Saudi-Arabia tidligere i år. Det fremgår av Utenriksdepartementets åpne postjournal. Departementet har avslått innsyn i dokumentene rundt avtalen.

Kontroversielt land

Saudi-Arabia er kontroversielt. Landet bruker milliarder av dollar på å spre en meget konservativ og kvinnefiendtlig form for islam rundt om i verden. Kvinner har få rettigheter i landet, og det praktiserer offentlig pisking og offentlige henrettelser med halshugging.

Hasan Jamali / TT / NTB scanpix

Det ble derfor bråk da landet i vår ble stemt inn i i FNs kvinnekommisjon. Bråket ble ytterligere forsterket av at utenriksminister Børge Brende har nektet å svare på hva Norge stemte.

Ifølge Esam Abid Al-Thagafi, Saudi-Arabias ambassadør til Norge, overstyrer Islam menneskerettighetene - som han formulerte det i et intervju med Aftenposten tidligere i år.

Nære forbindelser fra før

Norge har i en årrekke hatt nære forbindelser med Saudi-Arabia innenfor oljesektoren. Landet er en førende makt i Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC). Norge har ved flere anledninger samarbeidet med OPEC og Saudi-Arabia om stabilisering av oljeprisen.

I et følgebrev fra den norske ambassaden i Saudi-Arabia, datert april i år, skal avtalen pålegge partene - altså Norge og Saudi-Arabia - å øke det økonomiske samarbeidet. Herunder også handelen mellom våre to land.

Det var helt tilbake i desember 2014 at Norge for første gang fikk et varsel om at Saudi-Arabia ønsket en slik avtale. Det fremkommer i en rapport signert ambassadør Rolf Willy Hansen.

Ser muligheter i et samarbeid

På sin nettside skriver den norske ambassaden i Saudi-Arabia at «det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men med betydelig potensial for større samarbeid, særlig innen handel og næringsfremme.»

Saudi-Arabia har startet med omfattende økonomiske reformer og skal blant annet børsnotere deler av statsoljeselskapet Saudi-Aramco. Målet er å gjøre landet mindre avhengig av inntekter fra oljen.

Ingar Storfjell

I et intervju med Aftenposten i mai i år signaliserte ambassadør Esam Abid Al-Thagafi at han tror at man bare har sett begynnelsen på et økonomisk samarbeid mellom Norge og Saudi-Arabia.

– Det stemmer at Norge har fått oversendt forslag til samarbeidsavtale med Saudi-Arabia, sier kommunikasjonsrådgiver i UD Guri Solberg i en e-post.

Norske selskaper i Saudi-Arabia

I dag har malingsgiganten Jotun fire fabrikker i landet. Selskaper som Kongsberg Communications, Norconsult, Elopak og Aker Solutions har også virksomhet der, ifølge den norske ambassadens nettsider.

Oljefondet har investert 3,9 milliarder i 34 ulike selskaper i landet.

I 2011 åpnet Saudi-Arabia ambassade i Oslo og sendte sin daværende FN-ambassadør hit. Det ble vurdert som et bevis på at kongedømme ser på Norge som viktig.

Men noen samarbeidsavtale vil Norge ikke ha, selv om det er UDs offisielle holdning av det er økte muligheter for handel med landet.

Solberg sier i e-posten:

– I det bilaterale samarbeidet med andre land, særlig i Midtøsten, Asia og Afrika, er det ikke uvanlig at land fremmer forslag om å inngå bilaterale intensjonsavtaler (MoU) om samarbeid innen ulike fagområder.

– Dette er en mindre vanlig arbeidsform i norsk diplomatisk praksis, og det er derfor ikke prioritert med inngåelse av en slik MoU fra norsk side, avslutter hun.