Steve Bannon: Historisk feil av Trump å sparke FBI-sjef Comey

Ifølge Bannon er FBI en «institusjon», og han mener det gir liten mening å sparke lederen hvis man ønsker endring.

– Jeg tror ikke at den institusjonelle logikken til FBI, og spesielt ikke når det gjelder i forbindelse med en etterforskning, kan endres ved å endre ledelsen, sier Bannon.

Han mener at hvis Comey ikke hadde fått sparken, så ville aldri Robert Mueller ha blitt utnevnt til spesialetterforsker til å etterforske om det var noen forbindelser mellom Russland og Trumps valgkamporganisasjon.

Bannon forlot stillingen som Trumps sjefstrateg i midten av august. Han står politisk langt ut på høyresiden og er nå tilbake i jobben som sjefredaktør i omstridte Breitbart News.

Comey sto som FBI-sjef i spissen for etterforskningen av hvorvidt Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i Trumps favør, og hvorvidt det var kontakt mellom Trumps medarbeidere og russiske representanter under valgkampen. Han fikk sparken av Trump i mai.

Like etter besluttet justisdepartementet å utpeke Mueller til spesialetterforsker for å gjenreise tilliten til at anklagene om at Russland påvirket valget, blir grundig undersøkt.