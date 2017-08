Trump om rakettoppskyting: – Verden har mottatt Nord-Koreas siste beskjed høyt og tydelig

Tidligere i dag reagerte både Kina og Russland sterkt på Nord-Koreas siste rakettoppskyting. Mellomdistanseraketten fløy rett over Japan.

Nå har USAs president Donald Trump svart i en pressemelding.

– Verden har mottatt Nord-Koreas siste beskjed høyt og tydelig: Dette regimet har vist sin avsky for sine naboer, for alle medlemslandene i FN, og for et minimumsnivå av akseptabel, internasjonal oppførsel, sier Trump i en pressemelding ifølge Reuters.

– Trusler og destabiliserende handlinger øker det nordkoreanske regimets isolasjon i regionen og blant alle landene i verden. Alle muligheter er på bordet, sier Trump.

Shizuo Kambayashi / AP / NTB scanpix

Svar på militærøvelse

Nord-Korea forsvarer prøveoppskytingen av mellomdistanseraketten med at den var svar på militærøvelsen som USA og Sør-Korea gjennomfører.

– Nå som USA åpenlyst har erklært sin fiendtlige intensjon mot Nord-Korea ved å gjennomføre felles aggressive militærøvelser til tross for gjentatte advarsler, har mitt land enhver grunn til å svare med harde mottiltak i vår rett til selvforsvar, sier Nord-Koreas FN-ambassadør Han Tae-Song.

USA gjennomfører for tiden en felles militærøvelse med Sør-Korea. Samtidig pågår en amerikansk øvelse på Hokkaido-øya i Japan. Det var over denne øya at raketten fløy etter å ha blitt avfyrt fra Nord-Koreas hovedstad Pyongyang like før klokken 6 lokal tid tirsdag morgen.

Ifølge forsvarsledelsen i Sør-Korea fløy raketten om lag 2.700 kilometer før den brakk i tre deler og falt ned i Stillehavet om lag 1.200 kilometer øst for Hokkaido.

Kina og Russland reagerer sterkt

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying oppfordrer innstendig Nord-Korea til å vise tilbakeholdenhet.

Chunying ba alle parter om å avstå fra provokasjoner.

– Situasjonen er på bristepunktet og nær ved å bli en full krise. Samtidig gir dette mulighet for å gjenåpne fredssamtaler. Vi håper alle parter nå vil vurdere hvordan spenningen kan dempes, slik at det kan bli fred og stabilitet på den koreanske halvøya, sa Chunying.

Også Russland viser bekymring for situasjonen i Nord-Korea.

– Vi ser en tendens til eskalering. Og vi er ekstremt bekymret for den generelle utviklingen, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov tirsdag morgen, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.