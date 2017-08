Avisforsider verden rundt: Slik dekker mediene terroren i Spania

Tonen varierer i mediedekningen verden rundt etter det siste døgnets terrorangrep i Spania. Mediene reagerer med beskrivelser som «bastarder» og «massakre» etter angrepene.

Sportsavisen Marca, som er Spanias største avis og er mest kjent for sin fotballdekning, skriver på forsiden at «i dag kan vi ikke snakke om sport». I stedet for et vanlig oppslag har Madrid-avisen slått opp en sammenstilling av seks andre avisforsider:

Madrid-avisen El Mundo fokuserer på at IS-terror rammer Spania:

I vårt direktestudio får du siste nytt om terrorangrepene i Barcelona og i Cambrils.

«Ondskapen slår til igjen»

Angrepene i Spania er forsidestoff også i en rekke aviser verden rundt fredag. Italienske La Repubblica skriver på forsiden om terror i kjernen av Barcelona:

Britiske The Times skriver på sin forside at «Ondskapen slår til igjen».

Daily Mail skriver at massakren rammet familier på ferie:

Spanske La Razón har laget en grafisk forside som maner til samhold: Sammen mot terrorismen.

l´Ara gir uttrykk for at Barcelona ikke gir etter for terror:

Daily Express er mer direkte i tonen, og beskriver hvordan mennesker ble «slaktet på gaten»: