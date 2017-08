Ubåtsaken: Den døde kvinnen som ble funnet i Øresund er Kim Wall

Onsdag holdt politiet pressekonferanse i København. Der ble det klart at de har funnet DNA og tatt blodprøver av liket som ble funnet, og at det er den savnede svenske journalisten Kim Wall.

Drapssjef Jens Møller i København-politiet opplyser at de har funnet blod i ubåten.

– Ubåten har vært fylt med 38.000 liter vann. Vi har funnet noe størknet blod, mer kan jeg ikke si nå, sier han.

De får først svar på om det er spor etter blod på klærne til Madsen om to-tre uker, opplyser politiet.

Politiet opplyste også at det er sannsynlig at personen som dumpet liket, ønsket at det skulle synke. Blant annet var det festet metall på liket som ble funnet.

Politiet har ennå ikke noen klar dødsårsak, ettersom politiet kun har fått en foreløpig melding fra rettsmedisinerne etter obduksjonen. De vil heller ikke si noe om motiv.

Bekrefter at det er Kim Wall

Det var mandag at et lemlestet lik ble funnet i sjøen i Øresund. Politiet omtaler det som «bevisst avskjæring».

København-politiet bekrefter at det er en DNA-match mellom liket som ble funnet og Kim Wall.

There is a DNA match. Pressbriefing at 9 at Politigården. Until then no further comments #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 23, 2017

Dna match mellem torso og Kim Wall. Ikke yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 23, 2017

I et innlegg på Facebook skriver Walls mor, Ingrid Wall, at familien har tatt imot beskjeden med «grenseløs sorg og bestyrtelse».

– Omfanget av katastrofen har vi ennå ikke oversikt over, og mengder av spørsmål gjenstår å bli utredet, skriver moren.

Påstår det var en ulykke

Ubåtkaptein Peter Madsen sitter varetektsfengslet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter frem til 5. september.

Denne uken ble det klart at Madsen har forklart politiet og retten at det skjedde en ulykke om bord i ubåten som har forårsaket Kim Walls død. Madsen har senere dumpet liket på sjøen.

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Wall ble meldt savnet av kjæresten natt til 12. august, da hun ikke hadde kommet tilbake fra ubåt-turen med Madsen.

Sist sett med ubåtkaptein

Den svenske journalisten Kim Isabel Fredrika Wall (30) var om bord på ubåten for å lage en reportasje til det amerikanske magasinet Wired om ubåteier og oppfinner Madsen.

Hun ble sist observert klokken 20.30 torsdag for snart to uker siden da den tyske turisten Peter Thompson tok et bilde av den hjemmelagde ubåten fra cruiseskipet Aida Bella. Både Madsen og Wall er synlige på bildet, som ble tatt litt over en time etter de forlot Refshaleøen i København.

Madsen dukket opp alene på formiddagen fredag, og kom seg over i en båt før ubåten sank. Politiet mener å ha bevis for at Madsen senket ubåten med vilje.

Allerede senere fredagen ble Madsen siktet for drap av dansk politi tilsynelatende uten lik, åsted, motiv eller metode.