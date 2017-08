Listen over alvorlige knuter på tråden mellom de to store europeiske landene blir lengre for hver uke som går. Bare de siste dagene er dette skjedd:

Personlige trusler mot den tyske utenriksministerens kone

Tysk-tyrkisk forfatter arrestert i Spania

Tyrkias president blander seg i det tyske valget

Tyrkias europaminister anklager den tyske utenriksministeren for rasisme

I helgen fortalte Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel (fra det sosialdemokratiske partiet SPD) at hans kone har fått trusler knyttet til Tyrkia. Anke Gabriel er tannlege, og truslene lå på hennes telefonsvarer på kontoret.

Gabriel gikk for en måned siden hardt ut og frarådet tyske statsborgere å reise til Tyrkia og å investere i landet, fordi vilkårlige arrestasjoner er en fare.

I lang tid har Tyskland taklet tyrkiske utspill som nålestikk de har ristet av seg, men nå ville de prøve en hardere strategi ved å ta i bruk økonomiske virkemidler. Så langt har strategien ikke virket, snarere tvert imot, skriver en kommentator i Der Spiegel.

Paul White, AP/NTB scanpix

Arrestert på hotellrommet i Spania

I helgen ble forfatteren Dogan Akhanli arrestert på hotellrommet da han var på ferie i Granada i Spania. Tyrkia hadde etterlyst ham gjennom Interpol.

Akhanli har vært politisk forfulgt i Tyrkia i en årrekke, bor nå i Tyskland og har bare tysk pass. Advokaten hans sier til Süddeutsche Zeitung at noen sannsynligvis har spionert på ham og tipset spansk politi om hvor han bodde.

Kansler Angela Merkel har i etterkant advart Interpol mot å la seg misbruke på denne måten. Akhanli etterlyses for et overfall begått av en «terroristisk organisasjon» i 1989, en forbrytelse han ble frikjent for i Tyrkia i 2011. Men frikjennelsen er senere opphevet.

Akhanli ble raskt løslatt, men får foreløpig ikke forlate landet. Spania har 40 dager på seg til å avgjøre om de vil utlevere ham til Tyrkia.

– Tyrkisk rettsvesen er uavhengig

Leder for menneskerettighetskomiteen i det tyrkiske parlamentet, Mustafa Yeneroglu, sier til Deutschlandfunk at etterlysningen av Akhanli ikke har noe å gjøre med dagens politiske situasjon.

- Hvorfor lages det et sånt teater av denne historien? spør han.

Yeneroglu representerer AKP, Erdogans parti, og hevder at tyrkisk rettsvesen er en politisk uavhengig institusjon. Han legger skylden for det økte konfliktnivået på Tyskland.

For øvrig har den svensk-tyrkiske journalisten Hamza Yalcin sittet fengslet i Spania i tre uker, en parallell sak til Akhanlis. Ifølge en artikkel hos Sveriges Radio er årsaken til at Yalcin fortsatt sitter i fengsel, at svenske myndigheter ikke har vært så offensive som tyske.

AXEL SCHMIDT, REUTERS

Siden kuppforsøket i Tyrkia i fjor er 22 tyske statsborgere arrestert i Tyrkia. Ni sitter fortsatt fengslet, blant dem oversetteren og journalisten Mesale Tolu, menneskerettighetsaktivisten Peter Steudtner og journalisten Deniz Yucel. I går fikk den tyske ambassadøren i Ankara besøke de to sistnevnte.

Fraråder å stemme CDU, SPD eller De grønne

Før helgen frarådet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan velgere med tyrkisk bakgrunn å stemme på CDU (kansler Angela Merkels kristeligdemokratiske parti), SPD eller De grønne i det tyske valget 24. september. Hans begrunnelse er at disse partiene er fiendtlig innstilt til Tyrkia. Erdogan vil at velgere med røtter i Tyrkia skal gi tyske partier «en ørefik», sa han ifølge Die Welt.

Det bor om lag tre millioner tyrkere i Tyskland. 1,25 millioner har stemmerett. Omtrent to tredjedeler har pleid å stemme sosialdemokratisk, skriver Merkur.

Reaksjonene på denne innblandingen i valget har vært sterke i Tyskland. En fersk meningsmåling viser for øvrig, ironisk nok, at det er disse tre partienes velgere som ønsker den mildeste politikken overfor Tyrkia, skriver Die Zeit.

Undersøkelsen viser ellers at nesten 90 prosent av tyskerne slett ikke eller helst ikke vil på ferie til Tyrkia.

AP/NTB scanpix

Vil følge tyrkiske moskeer tettere

De siste dagene er det særlig sosialdemokratiske politikere som har gått hardt ut mot Erdogan. I et innlegg i Der Spiegel skriver utenriksminister Gabriel og justisminister Heiko Maas at det ikke er noen plass for Erdogans kulturkamp i landet. De tar også til orde for å følge tettere med på hva som skjer i tyrkiske moskeer.

– Vi må passe på at de muslimske menighetene i Tyskland ikke havner under president Erdogans innflytelse, skriver de. – Erdogans retorikk med fiendebilder og at han stempler folk som yter motstand som «vantro» eller «fedrelandsforrædere», er en fare for den demokratiske kulturen i Tyskland, mener ministrene.

Rasismeanklager på ministernivå

Onsdag anklaget den tyrkiske europaministeren Ömer Celik den tyske utenriksministeren Gabriel for å snakke som en rasist og en høyreekstrem. Utskjellingen kom i en lang ramse på Twitter.

– Anklagene er sårende og uakseptable, sier Gabriels statssekretær Michael Roth til Die Welt.

– Innenrikspolitiske årsaker

Men hva har Tyrkia å tjene på at forholdet til Tyskland bare blir verre og verre? Innenrikspolitiske årsaker, sier en forsker som kjenner Tyrkia godt, men som på grunn av den spente situasjonen ikke ønsker å bli navngitt.

– Tyrkerne ønsker å få oppmerksomheten bort fra landets egne problemer og over mot lumske utenlandske krefter som angivelig truer landet, sier forskeren. Han tror det handler om stemmefiske fra Erdogans side.

– Det ligger dypt i Tyrkias historie og i den tyrkiske psyken at man føler seg truet fra alle kanter.

Forskeren tror konflikten med Tyskland kan ha uheldige konsekvenser for Tyrkia, fordi den kan føre til at investorer skygger unna Tyrkia.

– På lang sikt er ikke dette bærekraftig, sier vedkommende.

Tyskland er den største utenlandske investoren i Tyrkia, og landet er Tyrkias største handelspartner.

Forskeren tror særlig to forhold bidro til å svekke forholdet mellom de to landene. Først da Tyskland i juni 2016 vedtok en resolusjon om at armenerne ble utsatt for et folkemord i Tyrkia i 1915, og dernest da tyrkerne kom med nazi-anklager mot Tyskland i våres.

Tyrkerne hevder også at Tyskland gir det de hevder er terrorister fra Gülen-stiftelsen og PKK en trygg havn i Tyskland.

Andre konflikter som har slitt på forholdet mellom de to landene, er: