Rapport: Syriske barn skulle få milliarder til skolegang, men pengene nådde ikke frem i tide

En krigsskadet 12-åring må hjelpe onkelen med vaktmesterarbeidet i Istanbul. En 11-åring jobber minst 60 timer i uken i en klesfabrikk i byen Gaziantep i det sørlige Tyrkia. To tvillingbrødre på 13 år bruker dagene sine til å plukke frukt i Libanon.

Dette er bare tre eksempler på hvordan syriske barn lider under sin tilværelse som flyktninger. Ingen av dem fikk gå på skole.

I mange tilfeller handler det om familier som er så fattige at barna må jobbe skaffe mat til familien, men det handler også om skoleplasser som ikke finnes.

Tor Arne Andreassen

Skoletilbudet skulle egentlig vært fullfinansiert

I Tyrkia, Libanon og Jordan, de tre landene som huser flest syriske flyktninger, mangler hundretusener av barn et skoletilbud.

Det skjer til tross for at verdenssamfunnet har lagt så mye penger på bordet at skolegang for alle burde vært fullfinansiert.

Millioner av dollar som er blitt lovet til syriske flyktningbarns skolegang nådde aldri frem, kom for sent frem, eller kan ikke dokumenteres på grunn av dårlige rapporteringsrutiner, sier menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch (HRW).

Hundretusener av syriske barn uten skolegang i Tyrkia: 11-åringen måtte jobbe overtid.

Matt Dunham /AP/ NTB scanpix

Pengene kom ikke frem i tide – barna mistet skolegang

De har kartlagt hvor det ble av milliarder av kroner som ble lovet til utdanning i Tyrkia, Jordan og Libanon under den store Syria-konferansen i London i februar 2016. De fant store sprik mellom beløpene de store giverlandene sier ble bevilget, og beløpene som ble rapportert nådde frem til mottagerne i løpet av 2016.

At man ikke klarte å få frem pengene i tide, bidro til at 530.000 syriske barn i skolealderen ikke fikk et skoletilbud i skoleåret 2016–2017, skriver HRW i sin rapport.

– Donorer og mottagerland har lovet at syriske barn ikke skal bli en tapt generasjon, men det er akkurat det som skjer, sier Simon Rau i HRW.

– Mer innsyn i finansieringen kan bidra til å vise hva som går galt. Dermed kan man få gjort noe med det og få barna til skolen.

Stein Bjørge

11 milliarder ble gitt – likevel manglet det penger ved skolestart

Donorene og mottagerlandene var under London-konferansen enig om at man skulle få på plass et skoletilbud til alle barna innen skoleåret 2016–2017. I Norge og i andre land var det et gjentagende mantra at flyktninger skulle få hjelp der de var, fremfor at de skulle komme til Vest-Europa.

De seks donorene som ga mest, EU, USA, Tyskland, Storbritannia, Japan og Norge, opplyser at de alene nådde målet om å få inn 1,4 milliarder dollar (11 milliarder norske kroner) for å finansiere skolegang inne i Syria og i landene som har tatt imot flyktninger i regionen.

Likevel manglet det mye penger til utdanning i de tre nabolandene. Ikke minst gjaldt dette ved skolestart, da man trengte penger til lærerlønninger og skolemateriell.

Da skoleåret skulle begynne i september 2016, manglet Jordan 171 av 250 millioner dollar. Libanon manglet 181 av 350 millioner dollar. FNs organisasjoner i Tyrkia ba om 137 millioner dollar, men fikk bare 111. Ved skolestart hadde man bare fått et sted mellom 14,7 og 46 millioner dollar.

Norge kunne hatt lettere tilgjengelige regnskaper

Norge er ikke blant de donorene som får skarpest kritikk. Norge bidro med minst 266 millioner kroner til utdanning i Tyrkia, Jordan og Libanon og ga detaljert informasjon om hva de bidro med. HRW mener Norge likevel kunne gjort det bedre ved å offentliggjøre sine tall i det internasjonalt anerkjente formatet for internasjonal bistand. NORAD har sagt at de hadde ambisjoner om å gjøre det i desember 2015, men ingen tall var blitt offentliggjort i juli 2017.