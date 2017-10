Tyrkisk domstol gir ordre om at åtte menneskerettsaktivister løslates

Ifølge Amnesty International kommer rettssaken til å fortsette 22. november.

Lederen for Amnesty International i Tyrkia er ikke blant dem som blir løslatt.

Men domstolen har gitt beskjed om at både tyske Peter Steudtner og svenske Ali Gharavi slipper fortsatt fengsling.

Alle er tiltalt for å ha tilknytning til væpnede terrorgrupper og for å planlegge et opprør. Men ifølge aktivistene deltok de på et seminar om digital sikkerhet da de ble pågrepet på et hotell utenfor Istanbul i juli.

Ni av de i alt elleve tiltalte aktivistene har vært varetektsfengslet siden i sommer. Samtlige nekter straffskyld. Blir de kjent skyldige, risikerer de opptil 15 års fengsel.

Fengslingen av Steudtner førte til en kraftig opptrapping i den diplomatiske krisen mellom Tyrkia og Tyskland.

Test for rettsvesenet

– En test for Tyrkias rettsvesen, som vil vise om det å stå opp for menneskerettigheter nå har blitt kriminelt i Tyrkia, sa lederen for Amnestys virksomhet i Europa, John Dalhuisen, da rettssaken startet.

Både Tyskland, Sverige og Amnesty International har reagert kraftig på pågripelsene og kaller anklagene grunnløse og politisk motivert.

– Vi har gått gjennom anklagene og finner dem grunnløse, sier lederen for Amnesty i Sverige, Anna Lindenfors.

Hun var selv til stede i rettssalen onsdag og beskriver hele rettsprosessen som absurd.

– Vi kommer aldri til å gi opp kampen for våre venner og menneskerettighetene, tvitrer hun fra utsiden av rettslokalet.

Språkkart som bevis

Svenske Ali Gharavi har fortalt at han i perioder har følt seg dårlig, både fysisk og psykisk, under fengslingen.

Han deltok på seminaret som IT-konsulent. Som bevis bruker påtalemyndigheten blant annet et kart de har funnet på datamaskinen hans. Det viser ifølge aktoratet Tyrkia som «et språkhistorisk annerledes land forbundet med en separat stat».

Ifølge Gharavi er kartet tatt ut av sin sammenheng. Amnesty har opplyst at det er snakk om et lingvistisk kart som den språkinteresserte svensken har brukt i utdanning av lærere.

Tyrkia har kastet over 50.000 mennesker i fengsel siden kuppforsøket sommeren 2016, mens 110.000 offentlig ansatte har fått sparken. Alle anklages for å tilhøre eller sympatisere med den muslimske predikanten Fethullah Gülens bevegelse, som myndighetene anklager for å ha stått bak kuppforsøket.