FBI: Massemorderens far var «ekstremt farlig» og «psykopat»

Stephen Paddock (64) sjekket inn på et hotellrom i Las Vegas med 23 våpen og en mengde ammunisjon. Mandag kveld, rundt klokken 22.35 lokal tid, knuste han vinduene og siktet mot publikumsmassen som hadde samlet seg på countryfestivalen på The Strip.

Så begynte han å skyte. Det skulle bli den dødeligste masseskytingen i amerikansk historie i fredstid. Politiet opplyser at 59 personer er bekreftet drept og 527 ble skadet før Paddock tok sitt eget liv.

Wayne Eastburn / AP / NTB scanpix

Faren var svindler og psykopat

Fortsatt forøker politiet å finne ut hva som var Paddocks motiv for massedrapet. Broren hans, Eric Paddock, har allerede sagt at det for ham er helt uforståelig.

Han hadde aldri tidligere vært i trøbbel med politiet i byen Mesquite, der han bodde i et vanlig hjem i et godt nabolag.

John Raoux / AP / NTB scanpix

Men én ting er spesielt. Massemorderens far heter Benjamin Hoskins Paddock. FBI har opplyst at faren var en diagnostisert psykopat, en munnrapp svindler som likte gambling.

Newsweek og New York Magazine har skrevet om farens historie. Blant andre gikk han under kallenavnene «Chromedome», «Old Baldy» og «Big Daddy». Han var også kjent for å bruke identitetene Perry Archer, Benjamin J. Butler, Leo Genstein og Pat Paddock.

Faren ble pågrepet i Las Vegas i 1960, etter et bankran i Phoenix der utbyttet var 4620 dollar. Politiet opplyste at han hadde forsøkt å kjøre ned en FBI-agent under pågripelsen.

Tidlig i 1961 ble han dømt til 20 års fengsel.

På det tidspunktet var Stephen Paddock, født 4. september 1953, syv år gammel og én av fire søsken. Familien bodde i Tucson.

John Raoux / AP / NTB scanpix

En at USAs ti mest ettersøkte

Naboer som ble intervjuet etter bankranet, fortalte at de var sjokkert over at den da 34 år gamle familiefaren var involvert i kriminalitet. Benjamin Hoskins Paddock jobbet da som selger under firmanavnet «Chromedome». Han kalte seg selv «Big Daddy» i forbindelse med en nattklubb han var involvert i. Før det jobbet han som bilselger.

Etter ett mislykket rømningsforsøk, klarte faren å rømme fra det føderale fengselet La Tuna i Texas etter åtte år bak murene. Han ble da en av USAs ti mest ettersøkte forbrytere. Flukten ble gjennomført på nyttårsaften i 1968. Stephen var da 15 år.

REX /Shutterstock

Faren var altså ikke til stede i Stephen Paddocks barndom etter at gutten fylte syv år. Om han var det før, er uklart. The Washington Post skriver at broren Eric forteller at faren var fraværende i barndommen.

– I og med at han har brukt skytevåpen under tidligere forbrytelser og brukt vold under tidligere rømningsforsøk i tillegg til å ha en diagnose som psykopat, bør Paddock ansees for å være ekstremt farlig, uttalte FBI-leder Palmer M. Baken Jr. i Phoenix.

Han omtalte Paddock for å være glatt, rappkjeftet, arrogant og egoistisk.

Charlie Nye / AP / NTB Scanpix

Etter flukten fra fengselet, skal Benjamin Hoskins Paddock ha reist til San Fransisco, der han skal ha begatt enda et bankran før han dro til Oregon.

Der endret han utseendet sitt ved å barbere hodet og anlegge geiteskjegg. Samtidig byttet han navn til Bruce Werner Ericksen.

Faren var på frifot i ti år til han ble pågrepet i Oregon i 1978. Da drev han et bingolokale.