4 spørsmål og svar om konflikten: Derfor er striden mellom Madrid og Barcelona eksplosiv

Catalonias krav om selvstendighet har vært kilde til konflikt i Spania i flere tiår. Søndag ble flere hundre personer skadet da spansk politi rykket inn for å hindre at folkeavstemningen om katalansk selvstendighet skulle gjennomføres.

Situasjonen er kaotisk og uoversiktlig. Forhåpentligvis vil dette gjøre deg litt klokere.

1. Hva kan skje fremover?

Om det faktisk kommer et resultat fra folkeavstemningen søndag kveld, er fortsatt uklart. Det skal gjennomføres en opptelling, men det er ikke sikkert når resultatet kommer og hva det kan komme til å bety.

Fra før vet vi to ting. Den katalanske regionregjeringen har sagt at dersom et flertall sier ja til selvstendighet søndag, vil de erklære seg uavhengige, uavhengig av valgdeltagelsen.

Samtidig har den spanske regjeringen i Madrid sagt at de uansett ikke kommer til å anerkjenne resultatet.

Før søndagens hendelser skrev Federico Santi, analytiker i selskapet Eurasia Group, i et notat at uavhengighet fortsatt er en fjern mulighet for Catalonia, men at et negativt utfall er mer sannsynlig. Han tror at et «ja» i denne folkeavstemningen vil gjøre forholdet til Madrid enda surere, og at det mest sannsynlige er at regionsregjeringen i Catalonia bryter sammen og at et nyvalg finner sted.

SUSANA VERA / X01622

2. Hvorfor er konflikten så spiss?

Mye handler om en bitter fortid, en bitter maktkamp og penger.

Forholdet mellom Madrid og Barcelona var på det mest fiendtlige under Francos diktatorstyre mellom 1939 og 1975. Da ble blant annet det katalanske språket forbudt. Da Franco døde, danset Barcelonas innbyggere i gatene.

En viktig faktor er også pengene. Selv om «bare» 7,5 millioner av Spanias nesten 47 millioner innbyggere bor i Catalonia, står regionen for 19 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Samtidig sitter det to veldig uenige regjeringer ved makten i Madrid og i Barcelona. Den spanske regjeringen, ledet av det konservative partiet Partido Popular og statsminister Mariano Rajoy, har vært svært avvisende til ønsket om katalansk selvstendighet. Den katalanske regionsregjeringen som sitter nå, gikk til valg på spørsmålet om selvstendighet og vant.

I denne gjennomgangen fra NRK Urix kan du lese enda mer om bakgrunnen for den spente situasjonen i Catalonia i dag.

Spania-ekspert Susanne Bygnes ved Universitetet i Bergen, sier til NTB at hun tenker på fascisttiden og Franco-regimet når hun ser myndighetenes harde linje i dag.

– Dette har skapt et sterkere sinne mot Madrid og statsminister Mariano Rajoy. Nå deler folk bilder av blødende bestemødre. Dette er ekstremt mobiliserende, påpeker hun til NTB.

Emilio Morenatti / TT / NTB scanpix

– Uunngåelig situasjon

Idéhistoriker Bjørn Nistad ser på dagens situasjon i Catalonia og trekker paralleller til både tidligere Sovjetunionen og Jugoslavia.

– Så lenge de hadde en sterk hånd på toppen, fungerte det. Men da den forsvant, krevde regionene mer og mer selvstendighet. Til slutt rakner det, sier Nistad.

Ifølge ham er det vi har sett i Catalonia i dag, uunngåelig.

– Det høres brutalt ut, men det ville vært bedre å satse på én nasjonal enhet. Historien viser at det er en måte å unngå slike konflikter på, sier Nistad.

Fakta: Selvstendighetskampen i Catalonia * 1714: Catalonia mister sitt tradisjonelle selvstyre innenfor den spanske staten etter å ha kjempet på den tapende siden i Den spanske arvefølgekrigen. * 1932: Catalonia får igjen selvstyre, og katalansk blir offisielt språk sammen med spansk. * 1939: Francisco Francos styrker erobrer Barcelona mot slutten av den spanske borgerkrigen. Catalonias selvstyre avskaffes og katalansk språk blir forbudt. * 1978: En ny spansk grunnlov anerkjenner Catalonia som ett av flere samfunn innenfor en «udelelig» spansk stat. * 1979: Catalonia stemmer i en folkeavstemning for utvidet selvstyre innen områdene helsevesen, utvikling og kultur. * 2006: En avtale med den spanske sosialistregjeringen gir Catalonia økonomisk og juridisk selvstyre og status som «nasjon». * 2010: Spansk høyesterett stadfester avtalen fra 2006, men fastslår at statusen som «nasjon» ikke har noen juridisk mening. * 11. september 2012: Mer enn 1 million katalanere demonstrerer i Barcelona med krav om selvstendighet. * 20. september 2012: Spanias statsminister Mariano Rajoy avviser krav satt frem av Catalonias regionspresident Artur Mas om økt selvstyre for Catalonia. * 9. november 2013: Catalonia holder folkeavstemning om selvstendighet, selv om spansk høyesterett har erklært dette ulovlig. Bare 37 prosent deltar, 80 prosent av dem stemmer for. * 27. september 2015: Separatistene vinner flertallet av setene i regionforsamlingen, men uten å ha et flertall av de avgitte stemmene bak seg. * I november 2015 vedtar regionsforsamlingen i Catalonia å starte en løsrivelsesprosess. Vedtaket blir kort tid etter opphevet av den spanske grunnlovsdomstolen. * 6. september 2017 gir regionsforsamlingen i Catalonia grønt lys for at det kan holdes folkeavstemning 1. oktober. Sentralmyndighetene i Madrid sier folkeavstemningen er ulovlig, og også denne gangen stanser grunnlovsdomstolen vedtaket. * 11. september: Opp mot 1 million mennesker deltar i en demonstrasjon i Barcelona til støtte for katalansk selvstendighet. * 1. oktober 2017: Katalanske velgere møter opp for å delta i en folkeavstemning til tross for at spansk politi har iverksatt en rekke tiltak som ifølge den spanske regjeringen gjør folkeavstemningen i praksis umulig å gjennomføre.

3. Hvorfor griper politiet inn?

Helt enkelt: Fordi folkeavstemningen er ulovlig. I grunnloven står det at den spanske staten er udelelig. Avgjørelsen om at den katalanske folkeavstemningen ikke er lovlig, går helt opp til spansk høyesterett.

Da Spanias statsminister, Mariano Rajoy søndag kveld holdt en pressekonferanse, takket han politiet for innsatsen og understreket hvorfor den spanske regjeringen reagerte som den gjorde.

– De har hatt mange muligheter til å gi opp sitt ulovlige prosjekt, og de har ikke hørt oss, sa statsministeren.

Han mente altså at det var hans ansvar å reagere som han gjorde søndag:

– Vi gjorde det vi måtte gjøre. Vi er Spanias regjering, og jeg er statsminister i Spania. Jeg tok mitt ansvar, sa Rajoy.

Ikke alle støttet den spanske regjeringen søndag. Det kom flere sterke internasjonale reaksjoner – også fra norske politikere.

Fakta: Catalonia * Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere. * Barcelona er regionshovedstad. Artur Mas fra det konservative partiet Convergència i Unió (CiU) er regionspresident. * Regionsregjeringen har tillyst folkeavstemning om selvstendighet søndag 1. oktober. Regjeringen i Madrid og spanske domstoler insisterer på at folkeavstemningen er lovstridig. * Regionen står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt og kalles «Spanias fabrikk». * Catalonia står for en fjerdedel av Spanias vareeksport. Regionen eksportere både industri- og landbruksprodukter. * Arbeidsløsheten legger på 13,2 prosent, mot 17 prosent for landet under ett. * Med en gjeld på 35,2 prosent av BNP er regionen den tredje mest gjeldstyngede i Spania. * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro.

Bob Edme / TT / NTB Scanpix

4. Vil katalanerne faktisk løsrive seg?

Her er svaret «tja». Det finnes få virkelig gode svar på hva det katalanske folket faktisk ønsker seg.

I sommer gjennomførte den katalanske regionsregjeringen en undersøkelse som viste at 41 prosent var for uavhengighet, mens 49 prosent var imot. I 2014 ble det gjennomført en uoffisiell folkeavstemning der hele 80 prosent ville løsrive seg, men da var valgdeltagelsen kun på 37 prosent. Da boikottet mange av dem som var imot løsrivelse, hele avstemningen.

Det ble de også oppfordret til å gjøre foran søndagens hendelser.