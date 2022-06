Tyrkia vil starte en ny anti-terroroperasjon i Syria

President Erdogan beskriver en ny offensiv i Syria for å opprette en 30 kilometer dyp sikkerhetssone.

Vi renser Tal Rifaat og Manbij for terrorister, sa Erdogan.

20 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

«Vi utfører omhyggelig arbeider som både adresserer manglene i sikkerhetslinjen langs våre sørlige grenser og forbereder alle våre styrker, inkludert marinen, hæren og landstyrkene, for nye operasjoner», forklarte Erdogan på et partimøte 5. juni, ifølge tyrkiske Hyrrietdailynews.

Noen dager tidligere sa Erdogan at Tyrkia vil starte en ny antiterroroperasjon i det nordøstlige Syria i et forsøk på å rydde Tal Rifaat og Manbij-provinsene fra YPG. Han beskrev den nye offensiven som et nytt stadium i Tyrkias innsats for å opprette en 30 kilometer dyp sikkerhetssone i de syriske områdene.

«Vi renser Tal Rifaat og Manbij for terrorister, sa Erdogan.

Har opprettet trygge soner

Presidenten bemerket at Tyrkia har gjort det mulig for over 500.000 syriske flyktninger å returnere til de trygge sonene som er opprettet siden begynnelsen av tyrkiske grenseoverskridende operasjoner mot den stadig dypere humanitære tragedien i Syria.

Tyrkia har allerede gjennomført fire militære operasjoner i det nordøstlige Syria, først mot tilstedeværelsen av ISIL og deretter mot YPG, den syriske avleggeren av PKK.

Tyrkias siste operasjon fant sted sent i 2019 og skapte en såkalt trygg sone i et område mellom Tell Abyad og Ras al-Ayn som et resultat av to avtaler med USA og Russland.

En tyrkisk stridsvogn fotografert på den syriske-tyrkiske grensen i 2018, i forbindelse med en av Tyrkias militæroperasjoner i Syria.

Nei til NATO-utvidelse

Erdogan henviste også til Ankaras innvending mot Finlands og Sveriges NATO-søknad og pekte på Tyrkias «prinsipielle holdning» til alliansens utvidelse. Han understreket at NATO ikke er en organisasjon som skal «gi sikkerhet til terror».

«Ingen skal forvente at vi gjør den samme feilen for andre gang, mens terrororganisasjoner for øyeblikket streifer fritt rundt i Sverige og Finland», sa Erdogan.

Når Erdogan snakker om terrororganisasjoner, er det først og fremst Kurdistans Arbeiderparti (PKK) han viser til. Tyrkia har lenge hevdet Sverige og Finland beskytter medlemmer av organisasjonen.

Spesielt Sverige har gitt politisk asyl til mange kurdere og opposisjonelle som har flyktet fra Tyrkia.