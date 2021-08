Ett tilfelle av covid og hele New Zealand ble stengt ned. Smitten sprer seg.

Selv verdens stengeste tiltak var ikke nok til å demme opp covid-viruset. Myndighetene på New Zealand bekrefter onsdag kveld lokal tid minst tre nye tilfeller av smitte.

– Vi får bare en sjanse, sier New Zealands statsminister Jacinda Ardern som stengte landet straks ett tilfelle av covid ble oppdaget.

Statsråden med ansvar for bekjempelse av pandemien, Chris Hipkins, bekrefter overfor kringkastingen RNZ at «flere positive tester er tatt» det siste døgnet. Testene viser at det er Delta-viruset som sprer seg.

De fleste personene som er smittet, befinner seg i 20-årene.

Statsminister Jacinda Ardern innførte full lockdown tirsdag etter at landets første tilfelle av koronasmitte på seks måneder ble oppdaget i storbyen Auckland.

Regjeringen holder fast ved sin strategi om å «slå til hardt og slå til tidlig. Den har spart både befolkningen og økonomien for store belastninger hittil.

Den positive testen førte til at Auckland ble helt nedstengt i en uke. Det samme gjelder Coromandel, en kystby hvor den smittede personen var på besøk i helgen.

Må holde seg hjemme

I resten av landet innførte regjeringen tre dagers total nedstengning på nivå 4.

Det innebærer at folk skal oppholde seg hjemme og bare gå ut for livsviktige gjøremål. Ansiktsmaske skal alltid brukes utenfor hjemmet.

– Det beste vi kan gjøre er for å komme oss ut av dette så snart vi kan, er å slå til hardt. Vi har vedtatt at det er bedre å gå hardt ut og trappe ned fremfor å gå forsiktig ut og la viruset spre seg raskt, sa Ardern.

Bare rundt 20 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Men med noen av verdens strengeste smitteverntiltak – landet har i praksis vært helt stengt for utlendinger siden pandemien brøt løs – kan landet vise til verdens kanskje beste statistikk:

Det sist rapporterte tilfellet av covid var i februar. New Zealand har under 30 dødsfall som følge av covid-19. I alt har rundt 3000 borgere testet positivt. Øyriket med 5 millioner innbyggere har derfor sluppet svært lett fra pandemien.

– Sett hva som skjer andre steder

Statsminister Jacinda Ardern sa nylig at det kunne komme på tale å åpne opp landet litt igjen. Men de planene ble raskt lagt i skuffen da den positive testen ble kjent.

– Vi har sett andre steder hva som kan skje hvis vi ikke får kontroll. Vi får bare en sjanse, sa Ardern i en TV-sendt meddelelse.

Det var en 58 år gammel mann fra Auckland som testet positivt. Han har antagelig båret smitten siden han og kona i helgen besøkte Coromandel.

De nye tilfellene av smitte er alle knyttet til mannen. Den ene er en fullt vaksinert sykepleier. En annen er lærer i videregående skole i Auckland.

Da varselet om nedstengning ble kjent, stilte mange seg i kø for å hamstre mat i Auckland.

Var på populære bar

Statsminister Ardern sa på en pressekonferanse onsdag kveld lokal tid at befolkningen må regne med at antallet smittede vil øke fremover.

Bakgrunnen er at den smittede mannen har besøkt en rekke offentlige steder, at Delta-viruset sprer seg raskt og at mannen har besøkt et populært reisemål og en bar som tiltrekker folk fra mange steder i landet.

I forrige uke skrev The Financial Times om arbeidsgivernes utålmodighet. De mener at dagens regler om at også fullvaksinerte må i to ukers karantene gjør det vanskelig å bemanne viktige jobber.

Jordmødrene orker ikke mer

Pandemien har også fått konsekvenser helt inn på fødestuene i New Zealand. Helsevesenet er avhengig av gjestearbeidere. At landets grenser har vært stengt siden pandemien brøt ut, har derfor skapt store problemer.

Jordmødre og andre helsearbeidere jobber på spreng. Mange hevder at det ikke går lenger.

I mediene er det særlig jordmødrenes situasjon som får oppmerksomhet. Kortvarige arbeidsnedleggelser har rammet fødende flere steder. Tidligere i august måtte seks helseregioner avlyse keisersnittoperasjoner på grunn av streik.

Da det dukket opp en ny koronasmittet pasient, avblåste New Zealands jordmødre streiken.

Jordmormangel er ikke noe nytt på New Zealand. Dårlig betaling for hardt arbeid gjør det vanskelig å lokke studenter til den lange utdannelsen.

Derfor har myndighetene basert seg på gjestearbeidere. Den strategien er avhengig av at de utenlandske helsearbeidere slipper inn i landet. I øyeblikket er det ingen som vet når New Zealand igjen åpner grensene til omverdenen.