EU-landene ble enige om et historisk gasskutt. Spørsmålet er om det holder.

I frykt for en vinter uten russisk gass, ble EU-landene tirsdag enige om å kutte gassbruken med 15 prosent. Men ting tyder på at kuttet i realiteten blir mindre.

President i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, oppfordret forrige uke medlemslandene til å kutte gassbruken med 15 prosent mellom august og mars. Tirsdag gjorde medlemslandene nesten slik hun ønsket.

15 prosent. 45 milliarder kubikkmeter. Det er hvor mye EUs 27 medlemsland tirsdag ble enige om å kutte i gassbruken. Kuttet skal gjelde fra august i år til mars neste år.

Men flere betviler realismen i målet.

Det politiske nyhetsnettstedet Politico anslår at avtalen kun gir et kutt på 30 milliarder kubikkmeter gass. Eller 10 prosent av EUs totale gassforbruk.

Gass-analytiker Nikoline Bromander i Rystad Energy tror Politicos anslag kan stemme.

– Den felles ambisjonen om å kutte 15 prosent blir vanskelig, sier hun.

Mange unntak

Det er flere grunner til den mulige avstanden mellom teori og praksis.

I avtalen er det åpnet for flere unntak:

Spania og Portugal trenger kun å kutte 7 prosent, ifølge Politico. Dette fordi den iberiske halvøya har få og små rørledninger til resten av Europa. De to landene er i tillegg relativt uavhengig av russisk gass.

Irland, Malta og Kypros vil skjermes fullstendig fra kuttet. Grunnen er at de ikke er koblet til det europeiske gassnettet i det hele tatt.

Litauen, Latvia og Estland kan også slippe kutt. Landene er fortsatt koblet til Russlands elektrisitetssystem, en arv etter sovjet-tiden. Om de stenges ute fra dette, skal de får bruke gass fritt for å produsere strøm.

I tillegg kan land med fulle gasslagre regne dette med i kuttene. De slipper da å spare like mye fremover.

Landene som gjenstår, skal da legge ned sin «beste innsats» for å gjør det frivillige kuttet på 15 prosent. Talspersoner for franske myndigheter uttalte raskt etter avtalen at de 15 prosentene «kun er et tall i tilfelle krise».

Om de skal påtvinges medlemslandene, kreves det et kvalifisert flertall i EU-rådet. I så fall må 15 medlemsland stemme for. I tillegg må disse representere minst 65 prosent av EUs befolkning.

Avhenger av vintertemperaturene

Om kuttet i realiteten bare blir på 10 prosent, kan det være for lite.

Da EUs energikommissær Kadri Simon forrige uke oppfordret til et felles gasskutt i EU, sa han at gapet mellom tilbud og etterspørsel i vinter kan bli mellom 30 milliarder og 45 milliarder kubikkmeter gass. Alt avhenger av hvor kald vinteren blir.

Blir det en «eksepsjonell» kald vinter, kan gapet bli enda større. Og antar Simons at importen av ikke-russisk gass vil kunne foregå uten problemer.

Det er uvisshet om hvor mye gass Russland vil levere fremover. Pr. nå utnytter de kun 20 prosent av kapasiteten til rørledningen Nord Stream 1. Årsaken er en teknisk feil, hevder Gazprom. Tyske myndigheter har stilt seg tvilende til dette.

Regnestykket avhenger også av hva som skjer med gassleveransene fra Russland i vinter. EU-kommisjonen har hintet om at en full stopp kan være nært forestående.

Omtrent samtidig som EU-landene kunne puste lettet ut etter å ha landet avtalen, meldte det statlige russiske gass-selskapet Gazprom at de kutter leveransene. Gjennom rørledningen Nord Stream 1 vil de nå å gå ned til kun én femtedel av full kapasitet.

Russerne hevder årsaken er tekniske problemer med en gassturbin. Energikommissær Simson omtalte derimot reduksjonen som «politisk motivert». Tyske myndigheter har også stilt seg tvilende til sannhetsgehalten i russernes påstand.

Selvforskyldt sårbarhet

At avtalen kanskje ikke er nok for vinteren, kan være et resultat av den interne dynamikken i EU.

Flere land som er lite avhengige av russisk gass og som allerede har godt fylte gasslagre, har vært kritiske til å love kutt. Spesielt om grunnen er å vise solidaritet med sine russisk gass-avhengige med-europeere. Motstanderne av en kuttavtale har argumentert for at Tyskland selv er skyld i den sårbare situasjonen de er havnet i, skriver The Washington Post.

– Motstanden har vært stor. Jeg hadde ikke trodd at avtalen ville gå gjennom. Grunnen til at de likevel kom til enighet, er nok alle unntakene i avtalen, sier gassanalytiker Bromander i Rystad Energy.

Til slutt skal det kun ha vært Ungarn som stemte imot den felles avtalen.

Hva betyr kuttene?

Bromander sier at kuttene først og fremst vil gjøres i industrien og i produksjonen av strøm. Kullkraftverk er allerede gjenåpnet i flere EU-land. I Tyskland er det kommet på plass ordninger som skal premiere gasskutt i industrien.

Men også hvermannsen må bidra. Over hele Europa oppfordres innbyggere til å bruke mindre luftavkjøling, spare strøm og kutte ut andre aktiviteter for å dempe etterspørselen etter gass og annen kraft.

32 prosent av de 94 milliarder kubikkmeterne gass Tyskland brukte i 2021, ble brukt i private husholdninger.

– Disse oppfordringene vil hjelpe. Men de er vanskelige å overvåke. Man kan ikke basere for mye av kuttene på dette. Det er de store sektorene, strømproduksjon og kraftkrevende industri, at de største kuttene må gjøres, sier Bromander.

– Siden avtalen er frivillig, i hvilken grad vil den følges opp?

– Det er vanskelig å svare på. Men de landene som er mest avhengige av russisk gass, vil tvinges til å ta sin del av kuttene uansett, sier hun.