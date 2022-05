USAs førstedame på morsdagsbesøk i Ukraina

USAs førstedame Jill Biden markerte søndag den amerikanske morsdagen med ukrainske mødre som har flyktet til Slovakia. Hun reiste også over grensen til Ukraina.

USAs førstedame Jill Biden og Volodymyr Zelenskyjs kone Olena på en skole i landsbyen Uzjhorod vest i Ukraina søndag.

NTB

Nå nettopp

På en busstasjon i byen Kosice helt øst i Slovakia er det etablert et flyktningmottak som er åpent døgnet rundt for å ta imot nyankomne flyktninger.

Søndag fikk de besøk av Jill Biden, kona til president Joe Biden, som tok seg tid til flere lengre samtaler med kvinnene.

Etter besøket der kjørte den amerikanske førstedamen over grensen til Ukraina der hun reiste til landsbyen Uzjhorod vest i landet. Der møtte hun den ukrainske førstedamen Olena Zelenskyj.

Det var omfattende sikkerhetstiltak rundt Jill Bidens Ukraina-besøk, som skjedde samme dag som Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) er i Kyiv. Canadas statsminister Justin Trudeau var også i landet, han blant annet besøkte Irpin.

USAs førstedame Jill Biden markerer morsdagen sammen med ukrainske og slovakiske mødre i Kosice øst i Slovakia, noen mil fra den ukrainske grensen.

I tillegg til at det er morsdag i USA, er 8. mai også symboltung fordi den markerer slutten på andre verdenskrig i Europa.

– Hvorfor?

Blant dem Biden møtte i Slovakia var Viktorija Kutotsja, som i likhet med Jill Biden er lærer. Hun fortalte hvor vanskelig det er å forklare sine tre barn hvorfor det er krig når den føles så meningsløs.

– Jeg kan ikke forklare det fordi jeg vet ikke selv, og jeg er lærer, sa hun med armene rundt til sju år gamle datter Julia.

– Hvorfor? spør Kutotsja før Biden bekrefter at det er vanskelig å forstå hvorfor Russland gikk til krig.

Den ukrainske trebarnsmoren Viktorija Kutotsja får en klem av Jill Biden. Foran står datteren Julia på 7 år.

Støtte

Mottakssenteret i Kosice er blant de seks som er etablert i Slovakia. Her får 300 til 350 nyankomne flyktninger mat, klær, en dusj og nødinnkvartering hver eneste dag, ifølge opplysninger fra Det hvite hus.

Jill Biden reiste også innom en skole som har tatt inn elever fra Ukraina, der slovakiske og ukrainske mødre markerte morsdagen sammen søndag. Her gikk hun fra bord til bord for å uttrykke støtte.

– Jeg ønsket bare å komme for å vise dere støtte, sa hun før hun reiste videre til grenselandsbyen Vysne Nemecke. Deretter gikk turen til ukrainske Uzjhorod.

Ukrainsk klasserom

Bidens besøk i selve Ukraina varte rundt to timer. Uzjhorod ligger bare ti minutter fra grensen til Slovakia. Møtet med den ukrainske førstedamen skjedde i en skole i landsbyen, der de to møttes i et klasserom.

– Jeg ville komme på morsdagen, sa Biden til Zelenskyj.

– Jeg synes det er viktig å vise det ukrainske folket at krigen må ta slutt. Det har vært en brutal krig, og USAs folk står sammen med Ukrainas folk, sa Biden.

Zelenskyj takket Biden for hennes mot.

– Vi forstår hva det kreves for USAs førstedame å komme hit under en krig der det er kamphandlinger hver dag, og der flyalarmen går hver dag – også i dag, sa hun.

Fire dager

Jill Bidens tur til Øst-Europa varer i fire dager og skal skape oppmerksomhet om USAs støtte til ukrainske flyktninger og for land som Romania og Slovakia, som har tatt imot mange av dem.

Fredag og lørdag tilbrakte hun i Romania, der hun også besøkte amerikanske soldater i tillegg til å møte ukrainske flyktninger.