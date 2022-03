Russiske styrker beskyldes for å holde gisler på sykehus i Mariupol

Lokale myndigheter beskylder russiske styrker for å ha tatt rundt 500 gisler på et sykehus i Mariupol. Det skytes fra sykehuset, sier Ukrainas visestatsminister.

Ved det regionale sykehuset i Mariupol, som skal være det største i Donetsk-regionen, skal ansatte, pasienter og andre sivile være tatt som gisler.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Torkjell J. Trædal Journalist

6 minutter siden

Rystende rapporter fortsetter å komme fra Mariupol. Den ukrainske havnebyen er beleiret av russiske styrker.

Mange sivile sitter fast i byen, som er utsatt for kraftig russisk artilleri. Innbyggerne mangler mat, vann og medisiner.

Tirsdag kveld kom det også meldinger om at russiske styrker skal ha forskanset seg og tatt et stort antall gisler på et sykehus i byen.

Det var guvernøren i Donetsk, Pavlo Kyrylenko, som først meldte om en gisselsituasjon som skal ha vart helt siden mandag.

Han sier rundt 500 mennesker holdes som gisler på sykehuset. Av disse skal 400 ha blitt drevet inn på sykehuset fra nabolaget. Det skal også være rundt 100 leger og pasienter på sykehuset, ifølge guvernøren.

Han hevder de innesperrede menneskene brukes som menneskelige skjold og at ingen får forlate sykehuset.

Forrige uke ble et annet sykehus, med blant annet en fødeavdeling, angrepet i samme by.

– Skytes fra sykehuset

Onsdag morgen sier visestatsminister i Ukraina, Olha Stefanishyna at russiske styrker skyter fra det okkuperte sykehuset.

Hun sier videre at arbeidet med å få på plass en humanitær korridor ut av byen fortsetter onsdag, men at det fortsatt er et åpent spørsmål om det vil lykkes.

Ifølge visestatsministeren ødelegger russisk ild nå for evakuering.

Tirsdag klarte imidlertid rundt 20.000 mennesker å forlate byen gjennom en humanitær kanal som russerne ga tillatelse til, ifølge lokale myndigheter.

BBC har intervjuet en av flyktningene som er kommet seg ut.

– Vi overlevde på absolutt ingenting. De tok gassen, strømmen og varmen, og vi sov i yttertøyet vårt, forteller kvinnen som bare omtales med fornavn Svetlana.

Rundt 350.000 mennesker skal fortsatt være i byen.

Slik ser sykehuset der mange skal være tatt til gisler ut.

Sykehus bombet forrige uke

Ifølge lokale myndigheter har 2500 personer mistet livet i byen siden krigen startet. Forrige uke ble også et barnesykehus i byen bombet.

For russerne er havnebyen Mariupol en strategisk viktig by. Lykkes Russland med å innta byen, er de sikret en landkorridor mellom Krim-halvøya og de russiskkontrollerte områdene i Donbas.

De russiske styrkene har ikke gjort særlige fremskritt i Ukraina de siste dagene, til tross for meldinger om angrep mot flere byer, blant annet hovedstaden Kyiv.

Mer realistiske forhandlinger

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en videotale i natt at forhandlingene med Russland er blitt «mer realistiske». Men han sa at de trenger mer tid.

– Møtene fortsetter, og jeg har fått vite at forhandlingene virker mer realistiske. Men vi trenger mer tid for å sikre Ukrainas interesser, sa Zelenskyj før en ny runde med samtaler med Russland starter.