Taliban er i flyet på vei til Oslo. På hjemmebane fortsetter arrestasjoner og forsvinninger.

Taliban vil styrke dialogen med Vesten når de besøker Norge. Samtidig er flere kvinner blitt overfalt og arrestert i Afghanistan de siste dagene.

Talibans delegasjon før lørdagens avreise fra Kabul. De neste dagene skal utenriksminister Amir Khan Muttaqi og hans kolleger være i Norge.

Talibans delegasjon reiste fra Kabul lørdag, og når den lander i Oslo lørdag har den et viktig mål for øye: verdenssamfunnet anerkjennelse.

De kommer til Norge for å delta i samtaler med en rekke aktører. Flere land og medlemmer av det afghanske sivilsamfunnet skal være til stede.

Men noen umiddelbar anerkjennelse av det nye regimet sitter nok langt inne for vestlige styresmakter. For de siste ukene er Taliban blitt anklaget for en rekke menneskerettighetsbrudd på hjemmebane.

Pågrep kvinneaktivist

Blant annet skal flere kvinneaktivister ha blitt arrestert og bortført.

Onsdag stormet Taliban en leilighet i Kabul og arresterte kvinneaktivisten Tamana Zaryabi Paryani og hennes tre søstre. Det forteller et anonymt øyenvitne til nyhetsbyrået AP.

Ifølge øyenvitnet ble aksjonen gjennomført av ti bevæpnede menn som hevdet de var fra Talibans sikkerhetsavdeling.

En video av Paryani dukket opp i sosiale medier kort tid før bortførelsen. «Hjelp, vær så snill, Taliban har kommet til vårt hjem ...» roper hun skremt i videoen. Aps bilder fra åstedet torsdag morgen viser en bulket metalldør inn til kvinnens leilighet.

Bare de minste jentene har fått begynne på skolen etter Talibans maktovertagelse. Taliban hevder de skal få begynne på skolen i mars.

Demonstrasjoner i Kabul

Paryani tilhører en menneskerettighetsgruppe som går under navnet «Rettferdighetssøkerne» (Seekers of Justice). Sammen med 25 andre kvinner skal hun sist søndag ha deltatt i en protest i Kabul mot Taliban-regimet. Her ropte de for likestilling og protesterte mot påbudet om å dekke seg til i det offentlige rom. Demonstrantene skal blant annet ha satt fyr på en hvit burka. Taliban svarte med tåregass.

En talsmann for den Taliban-kontrollerte etterretningstjenesten, Khalid Hamraz, vil hverken bekrefte eller benekte pågripelsen. På Twitter skriver han imidlertid at «å fornærme de religiøse og nasjonale verdiene til det afghanske folk vil ikke lenger tolereres».

Hamraz anklaget videre menneskerettsaktivistene for å sverte Taliban i et forsøk på å sikre seg asyl i vesten.

Onsdag denne uken ble en kvinneaktivist arrestert og bortført i Kabul. Bildet er fra en demonstrasjon for kvinners rettigheter på en privatskole i Kabul 5. oktober.

Klar beskjed til Norge

Flere kvinner er også blitt meldt savnet det siste halvåret. Blant dem er Allia Azisi. Hun er sjef for kvinnefengselet i Herat, Afghanistans tredje største by. Fredag oppfordret Amnesty i en uttalelse Taliban til å oppgi hvor Azizis befinner seg. Hun ble sist sett 2. oktober 2021.

Zaman Sultani, medarbeider for Amnesty i Sør-Øst Asia, mener Azizi forsvinning må sees i kontekst av en rekke arrestasjoner av tidligere regjeringsmedlemmer, journalister og regimekritikere etter at Taliban kom til makten.

Human Rights Watchs rapport fra desember hevder Taliban uten lov og dom har drept eller bortført mer enn 100 tidligere medlemmer av politi- og etterretningstjenesten i provinsene.

På Twitter oppfordrer Horia Mosadiq, en kjent kvinnelig menneskerettsaktivist, utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsminister Jonas Gahr Støre om å legge press på Taliban for å bedre situasjon til journalister og aktivister i Afghanistan.

Fredag ettermiddag samlet det seg også flere norsk-afghanere utenfor Stortinget for å demonstrere mot Talibans norgesbesøk. De krever at Norge utleverer Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi til menneskerettsdomstolen i Haag.

– Norge kan ikke forhandle med Taliban. Taliban er ikke til å stole på. De sier at de ikke gjør noe galt, men de dreper og forfølger folk i Afghanistan, sa flere av demonstrantene til Aftenposten.

Norskafghanere demonstrerte fredag utenfor Utenriksdepartementet mot Talibans Norgesbesøk.

Legitimerer ikke Taliban

Beskjeden fra Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er tydelig:

– Dette er ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med dem som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe, sier hun til Aftenposten.

Den talibanske delegasjonen ledes av utenriksminister Amir Khan Muttaqi. I et intervju med nyhetsbyrået AP i desember, lovet han bedre forhold for jenter og kvinner i landet enn under det forrige regime.

Retten til arbeid og utdannelse ble trukket frem. Men holder de ekstreme islamistene egentlig det de lover?

Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi leder delegasjonen som kommer til Norge søndag ettermiddag. Han lover skolegang for jenter og bedre arbeidsforhold for kvinner i Afghanistan.

Overgangsperiode

Afghanske kvinner ble brutalt undertrykket under Talibans forrige regjeringsperiode (1996–2001). Da ble jenter nektet tilgang til arbeid og utdannelse.

Etter at Taliban tok over makten i fjor har jenter blitt nektet skolegang i flere afghanske provinser. Flere kvinnelige sosialarbeidere har også blitt bedt om å holde seg hjemme.

Taliban har på sin side argumentert for at de er i en overgangsperiode, og at de trenger tid for å legge til rette for kjønnsdelte ordninger i skolen og på arbeidsplasser. Taliban hevder jentene skal få begynne på skolen i mars.

I intervjuet med nyhetsbyrået AP sa imidlertid utenriksminister Muttaqi at det nye regime forplikter seg til å gi kvinner jobb og utdannelse. Han påpekte blant annet at jenter får fullføre trinn tolv i skoleløpet i ti av landets 34 provinser. I tillegg trakk han frem at privatskoler og universiteter får operere fritt.

«For hver dag som går, får vi mer erfaring og gjør stadig nye fremskritt», understreket han overfor AP.

I en uttalelse mandag uttrykte derimot 36 eksperter FN sine bekymringer for utviklingen i landet:

«Vi er dypt bekymret for de vedvarende og systematiske forsøkene på å ekskludere kvinner fra de sosiale, økonomiske, politiske, sfærene av det afghanske samfunnet, står det i uttalelsen.

Det er første gang de ekstreme islamistene besøker et vestlig land etter at de tok makten i Afghanistan 15. august 2021.