Da Keir Starmer ba partifeller om å slutte å kalle ham kjedelig, kjedet de seg

Britiske velgere ser på Boris Johnson som en løgner. Likevel vil de heller ha ham enn Labours Keir Starmer.

Hver spørretime hamrer Keir Starmer løs på Boris Johnson, men det gjør begrenset inntrykk på velgerne.

Nå nettopp

Britenes statsminister Boris Johnson har hatt et vanskelig halvår. I skyggen av skandaler, lovbrudd og løgner er han også blitt kritisert for behandlingen av flyktninger, håndteringen av brexit og økonomien.

Partiet har også tapt flere suppleringsvalg til Parlamentet. Den 23. juni er det to nye valg. Alt tyder på at Johnsons parti mister de to setene.