Havnebyen Mariupol har vært omringet en uke. Dette er granatregnets ofre.

Russernes granater har rammet de sivile i Mariupol i en uke. Da de sivile skulle rømme byen, ble evakueringen avblåst.

18 måneder gamle Kirill blir fredag hastet inn til sykehuset i Mariupol. Han er blitt såret i granatregnet. Legene og sykepleierne forsøker å redde livet til Kirill. De lykkes ikke. Moren Marina Yatsko og kjæresten hennes Fedor gråter over tapet av Kirill. En av sykehusets ansatte fortviler over at de ikke klarte å redde livet til gutten.

5. mars 2022 18:32 Sist oppdatert nå nettopp

En mann løper inn på et sykehus med et hardt skadet småbarn i armene. Guttens mor følger like etter.

Nybakte mødre holder sine nyfødte i et midlertidig bomberom i en kjeller.

En far faller sammen i sorg. Tenåringssønnen ble drept da granatregnet rammet en fotballbane.

Dette er krigens scener i Mariupol, en havneby ved Azovhavet i det sørlige Ukraina. Nyhetsbyrået Associated Press (AP) er på plass og dokumenterer lidelsene.

Byen er den siste uken blitt omringet av russiske styrker. Dersom russerne klarer å erobre byen, sikrer de transportrutene fra Russland til Krim.

En våpenhvile skulle lørdag åpne for evakuering av sivile. Men evakueringen måtte avbrytes før den kunne komme i gang.

Ukrainerne mente russisk artilleriild sperret ruten de sivile skulle følge ut av byen. Russerne hevdet ukrainske myndigheter nekter sivile å forlate byen.

En mors smerte

Dagen før den avbrutte evakueringen kommer en mann løpende inn dørene til sykehuset i Mariupol. Han bærer på et hardt såret småbarn, pakket inn i et blodstenkt blått teppe. Kjæresten hans, guttens mor, kommer løpende rett bak ham. Både skjorten hennes og ansiktet er farget av blod.

De sykehusansatte flokker til. De forsøker å redde livet til 18 måneder gamle Kirill, men det er lite de kan gjøre.

Mens Marina Yatsko og kjæresten Fedor gråter i hverandre armer, sitter fortvilte sykehusansatte på gulvet. De forsøker å summe seg før det neste nødtilfellet ankommer.

Marina Yatsko og kjæresten Fedor trøster hverandre etter at 18 måneder gamle Kirill ble drept. Bildet er tatt på sykehuset i Mariupol den 4. mars.

Det er en scene som har gjentatt seg gang på gang i Mariupol denne uken. Noen dager tidligere hadde helsearbeiderne hentet en seks år gammel gutt ut av en ambulanse. Moren sto hjelpeløs tilbake.

Gjentatte forsøk på å gjenopplive gutten slo feil. Til måtte de gi opp. En lege ser rett inn i kameraet til APs videojournalist og sier:

– Vis dette til Putin.

Døden kommer til en fotballbane

Glimtene fra granatnedslag lyser opp ambulansefolk som står på en parkeringsplass og venter på det neste nødanropet.

I sykehuset i nærheten klemmer en far ansiktet sitt mot den 16 år gamle sønnens livløse hode.

Gutten, som ligger under et blodstenkt laken, ble truffet av granatsplinter da artillerigranater rammet fotballbanen der han spilte.

Serhii, faren til tenåringsgutten Iliya, gråter ved den livløse kroppen til sønnen. Bildet er tatt på sykehuset i Mariupol den 2. mars.

Sykehusansatte tørker blod av en syketralle. Andre behandler en mann som har hele ansiktet tildekket av blodstenkte bandasjer.

Ambulansefolkene forbereder seg på å gå ut og tar på seg hjelmer.

De finner en skadet kvinne i en leilighet og tar henne ut i ambulansen for å behandle henne. Hånden hennes rister i sjokk. Hun roper ut i smerte idet ambulansefolkene ruller henne inn på sykehuset.

Mørket er i ferd med å senke seg i horisonten. Oransje glimt lyser lengst bort på himmelen og høye smell runger gjennom luften.

Barn vil leke

Et lite barn ligger og hviler seg. Barnet rekker en arm opp og vinker. Kanskje en refleks ved synet av et kamera.

Men moren ved siden av har tårer i øynene.

De ligger sammen på gulvet i en gymsal som er blitt omgjort til et tilfluktsrom. De venter på at kampene skal stilne utenfor.

Mange familier har små barn. Og som barn gjerne gjør alle steder, så ler de og løper rundt på gulvet fullt av tepper.

Folk sitter i et improvisert tilfluktsrom i en gymsal i Mariupol den 27. februar.

– Gud forby at noen raketter treffer oss. Det er derfor vi har samlet alle her, sier den lokale frivillige Ervand Tovmasyan. Sammen med seg har han den unge sønnen.

Han sier lokalbefolkningen har hatt med seg forsyninger. Men ettersom den russiske beleiringen fortsetter, så øker mangelen på vann, mat og drivstoff til varmeapparatene.

Byen ligger like ved de østukrainske utbryterrepublikkene. Mange av innbyggerne husker granatene som ble skutt mot dem i 2014, da opprørerne en kort stund erobret byen.

– Nå skjer det samme igjen – men nå har vi barn med oss, sier Anna Delina, som flyktet fra Donetsk 2014.

Folk slenger seg på gulvet idet sykehuset i Mariupol blir utsatt for artilleriild. Bildet er tatt 4. mars.

En kolonne med stridsvogner

På et jorde ved Volnovakha utenfor Mariupol holder en kolonne med stridsvogner kanonrørene sine i luften med en vinkel på cirka 45 grader.

To av dem avfyrer en granat. Stridsvognen hopper litt bakover. En hvit sky fyker opp i luften.

Stridsvognene er merket med bokstaven «Z». Det er et tegn som skal gjøre det enkelt for soldater ute på slagmarken å gjenkjenne hvilken militære kjøretøy som er på deres egen side.

Stridsvognene med «Z» kjører rundt på området som kontrolleres av russerne og antas å tilhøre de russiske styrkene.

Oppi all død. Gleden ved en fødsel

En sykepleier drar en skjorte på en nyfødt baby. Barnet spreller og skriker høyt. Det er en gledens lyd.

Barna som blir født på sykehuset i Mariupol blir båret ned trappene til et midlertidig barneavdeling. Dette er også sykehusets tilfluktsrom når det blir utsatt for granatangrep.

Sittende i det dårlig opplyste tilfluktsrommet, sliter moren Kateryna Suharokova med å kontrollere følelsene mens hun holder sin sønn Makar.

– Jeg var bekymret. Engstelig over å føde et barn under slike tider, sier 30-åringen. Stemmen hennes skjelver. – Jeg er glad for at legene kunne hjelpe meg med fødselen under disse omstendighetene. Jeg tror alt kommer til å gå bra.

En sykepleier viser den nyfødte babyen frem for en kvinne som har født på sykehuset i Mariupol. Bildet er tatt 1. mars. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/NTB Kateryna Suharokova holder sin nyfødte sønn Makar i kjelleren i den midlertidige barneavdelingen til sykehuset i Mariupol. Bildet er tatt 28. februar. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/NTB

Over kjelleren kjemper de sykehusansatte med å redde folk som er blitt skadet i granatangrepene. En kvinne med blod strømmende fra munnen roper ut i smerte. En ung mann er likblek i ansiktet idet han blir rullet inn i sykehuset. En annen, som ikke overlevde, en dekket med tynn blå plast.

– Trenger jeg å si mer, sier Oleksandr Balash, sjef for anestesiavdelingen. – Dette er bare en gutt.

Partene skyldte på hverandre

Fra klokken 11.00 til 16.00 lørdag skulle en såkalt humanitær korridor la sivile flykte fra kamphandlingene i Mariupol.

Evakueringen ble utsatt, etter meldinger om at russiske styrker har brutt våpenhvilen.

Bystyret i Mariupol viste til artilleriangrep fra russisk side. Flere medier meldte om angrep mot korridoren og mot byen.

Russiske myndigheter hevder på sin side at det var deres tropper som ble beskutt, skriver Reuters.