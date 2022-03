Kjemper om to ukrainske havnebyer. Én av dem kan allerede ha blitt tatt av russerne.

Mange er blitt drept og såret i havnebyen Mariupol. Det er uklart hvem som kontrollerer Kherson.

Ambulansepersonell lemper en såret mann ut av en ambulanse i Mariupol. Han og andre sårede blir kjørt til en fødestue som er blitt gjort om til et akuttmottak.

11 minutter siden

Nord for den ukrainske hovedstaden Kyiv synes den russiske fremrykkingen å ha stoppet opp. Men i sør kan det se ut som om russerne har mer fremgang.

Der står kampen nå om to strategisk viktige havnebyer, Kherson og Mariupol.

Russerne kontrollerer store deler av Svartehavskysten

Kampen om havnebyene ut mot Svartehavet er viktige av flere årsaker.

Ved å ta kontroll over kystlinjen langs Svartehavet vil russerne få opprettet en forbindelse mellom opprørsrepublikkene Donetsk og Luhansk og halvøya Krim.

Det er et viktig skritt på veien mot å få kontroll over hele Ukrainas kystlinje mot Svartehavet.

Det neste viktige målet for russerne kan være Odesa, som ligger vest for Kherson.

Første store by som er erobet

Onsdag kveld ble det meldt at russiske soldater hadde rykket inn i den sørvestlige havnebyen Kherson, en by med 300.000 innbyggere. Byen har falt, meldte The New York Times onsdag.

Dersom det stemmer, så er det første gang at russerne har klart å erobre en stor ukrainsk by siden invasjonen startet den 24. oktober.

Ukrainerne hevder kampen om Kherson fortsetter

Det russiske forsvarsdepartementet sa onsdag at de kontrollerte byen. Men en rådgiver til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdet at ukrainske styrker fortsatte å forsvare havnebyen ved Svartehavet.

Amerikanske myndigheter mener kampen om Kherson fremdeles pågår.

– Vårt syn er at det i stor grad er uavklart hvem som kontrollerer byen, sier en ikke navngitt amerikansk tjenestemann til Associated Press.

Russiske panserkjøretøy og russiske soldater fotografert i Kherson tirsdag. Bildet er hentet fra en video som Reuters har fått tilgang til.

Ordføreren fikk russiske soldater inn på kontoret

Ordføreren i Kherson, Igor Kolykhajev, sa onsdag at russiske styrker var i byens gater og at de hadde tatt seg inn i byen administrasjonsbygning. Han sa også at det ikke var noen fra den ukrainske hæren i byen.

Kolykhajev oppfordret sivile til ikke å være i grupper på mer enn to dersom de beveget seg gjennom byen.

– Det var bevæpnede personer på besøk hos byen administrasjonskomité i dag, sa han onsdag ifølge en uttalelse.

– Jeg lovet dem ingenting...jeg bare ba dem om ikke å skyte folk.

Byen ligger sør i landet ved munningen av elva Dnipro, som deler Ukraina i to, og er regnet som strategisk viktig.

Byen gir Russland mulighet til å kontrollere mer av Ukrainas sørlige kystlinje og til å presse på mot Odesa, som ligger lenger vest langs kysten.

– Mange drepte og sårede i Mariupol

Øst for Krimhalvøya ligger kystbyen Mariupol. Russiske styrker og separatister fra provinsene Donetsk og Luhansk sier ifølge Reuters at de har omringet byen med 430.000 innbyggere.

Det ble torsdag bekreftet av Ukrainas innenriksminister Anton Herashchenko

– Okkupantene vil gjøre dette til en beleiring som ved Leningrad, sier han ifølge Reuters.

1,5 million mennesker døde da Leningrad (nåværende St. Petersburg) ble beleiret av Nazi-Tyskland under den 2. verdenskrig.

I Mariupol er mange blitt såret eller drept i kampene, opplyser lokale myndigheter. Bildene fra byen er svært sterke.

De prorussiske styrkene kan komme til å angripe mål i Mariupol dersom de ukrainske styrkene der ikke overgir seg, sier Eduard Basurin torsdag til det russiske nyhetsbyrået Interfax. Han er opprørsleder i Donetsk.

Ordføreren i Mariupol, Vadym Boychenko, sier til Reuters at angrepene allerede har startet og at de pågår uten stans.

Han sier Mariupol har hatt mange drepte og sårede. Befolkningen har knapp tilgang på vann, sa ordføreren til ukrainsk TV på onsdag.

– Fiendens styrker har gjort alt de kan for å hindre at sivile skal få komme seg ut av byen, sa han i TV-intervjuet. Han oppga ikke noe eksakt antall drepte eller sårede.

Et par ankommer et tilfluktsrom i Mariupol med en barnevogn. Bildet er tatt samme dag som krigen startet, den 24. februar.

Bildene som har kommet ut fra Mariupol de siste dagene, er svært sterke. De viser et stort antall sårede som er blitt bragt inn til byens sykehus. Noen av dem er fra en fødestue som er blitt gjort om til et akuttmottak.

Bilder fra søndag viser ambulanse- og sykehuspersonell som forsøker å gi livreddende hjelp til ei seks år gammel jente som er blitt truffet under bombing av byen. Helsepersonellet lyktes ikke med å redde jentas liv.

NB: Vi advarer om svært sterke bilder videre i denne saken.