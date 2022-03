Hvorfor griper ikke Norge inn mot Putin-vennens luksusyacht i Narvik?

Mens franske og italienske myndigheter konfiskerer yachter eid av russiske oligarker, får den 223 fot lange lystbåten «Ragnar» som er eid av en Putin-venn, ligge i fred i Narvik havn. Det er mange skjær i sjøen for sanksjonsvillige politikere i Europa.

«Ragnar» ligger ved havn i Narvik.

Luksusyachten «Ragnar» er eid av Vladimir Strzhalkovsky, en tidligere KGB-offiser, industrileder og politiker med tette bånd til Putin.

Den 224 fot lange superyatchen leies ut for eksklusive cruise til blant annet Svalbard. Besetningen på 12 tar små grupper på turer til Svalbard for drøyt fem millioner kroner pr. uke, ifølge nettstedet Superyacht and Owners.