Ukraina i Sikkerhetsrådet: – Krigsforbrytere ender i helvete

Mens eksplosjonene begynte i Ukraina, haglet glosene i FNs sikkerhetsråd. Verdens ledere fordømmer angrepene. Russland legger skylden på Ukraina.

FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya tordnet mot Russlands representant i FNs sikkerhetsråd.

24. feb. 2022 10:01 Sist oppdatert 19 minutter siden

Det var et svært uvanlig møte i FNs sikkerhetsråd natt til torsdag norsk tid.

Mens medlemmene satt samlet i FN-bygningen i New York, beordret Russlands president Vladimir Putin «militæroperasjon» i Ukraina.

Under hastemøtet oppsto det en sjelden verbal ordveksling mellom Russland og Ukraina.

– Putin erklærte krig for 45 minutter siden

– Det er ingen skjærsild for krigsforbrytere. De går rett til helvete.

Slik lød siste ord fra Ukrainas FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya. I katolsk lære er skjærsilden stedet mennesker kommer for å dø som et siste stoppested før himmel eller helvete.

– Vi er ikke aggressive mot folket i Ukraina, men mot juntaen i Kyiv, svarte Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja.

Bare tre kvarter i forveien hadde Putin holdt en spontan, uannonsert tale til folket. Dette redegjorde også Russlands representant for under møtet i rådet. Men han bare gjentok Putin. «En spesiell militær operasjon», kalte han det.

Dette fikk Ukrainas Kyslytsya til å se rødt.

– Presidenten din erklærte krig i Ukraina for 48 minutter siden. Så nå spør jeg deg: Er det sånn at deres styrker ikke går inn i Ukrainas territorier, bomber og skyter mot ukrainske byer?

– Ring Lavrov

Kyslytsya fortsatte:

– Du har en smarttelefon. Ring utenriksminister Lavrov. For min del kan vi ta en pause og la deg gå ut og ringe ham.

– Det er for sent å snakke om nedskalering. Skal jeg spille av videoen av Putin for deg, ambassadør?

Russlands representant skrudde på mikrofonen sin og forsøkte å ta ordet, men ble kontant stanset.

– Ikke avbryt meg, sa Ukrainas ambassadør.

– Så ikke still meg spørsmål, svarte Nebenzja.

Russland er blant de fem faste medlemmene og har vetorett i rådet. Dermed er resolusjonsforslaget som fordømmer Russland for det landet gjør mot Ukraina, dømt til å stemmes ned. Ironisk nok er det også Russland som denne måneden leder møtet, da sikkerhetsrådets 15 medlemmer rullerer på presidentskapet i rådet.

– Vi er ikke aggressive mot folket i Ukraina, men mot juntaen i Kyiv, sier Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja.

– For mange har dødd

António Guterres er FNs generalsekretær. Han var sterkt preget under møtet. Han innledet med en innstendig appell.

– Fra bunnen av mitt hjerte: President Putin, stans troppene dine fra å angripe Ukraina. Gi fred en sjanse. For mange har allerede dødd.

Russlands ambassadør, derimot, pekte på Ukraina. Han la skylden på det han kalte Ukrainas provokasjoner i utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk i østlige Ukraina. Putin anerkjente disse som selvstendige mandag kveld.

Videre raljerte han mot vestlige land som ikke ser konflikten fra Russlands perspektiv.

– Vi har forsøkt både fred og sikkerhet, men dere hører ikke. Dere er brikker i et geopolitisk spill.

Ukraina: Fullskala invasjon

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter at Putin har startet en fullskala invasjon av Ukraina.

Putins påstand er at han har gitt ordren som svar på trusler som er kommet fra Ukraina, og for å beskytte sivile.

Dette blir blankt avvist av det internasjonale samfunn. Norges statsminister Jonas Gahr Støre sier at russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for å ha kastet Europa inn i «denne svært mørke situasjonen».

Norge fordømmer angrepet på det sterkeste. Det samme gjør EU. USAs president Joe Biden legger ansvaret på Putin.