BBC: Britiske spesialsoldater i Afghanistan drepte ubevæpnede menn gjentatte ganger

Spesialsoldater fra Storbritannia drepte gjentatte ganger internerte og ubevæpnede menn under mistenkelige omstendigheter i Afghanistan, ifølge BBC.

En britisk soldat gjennomfører en inspeksjon ved et kontrollpunkt i landsbyen Babaji i Helmand-provinsen i Afghanistan. Motorsyklisten drar opp klærne for å vise at han er ubevæpnet.

NTB

12. juli 2022 10:39 Sist oppdatert 16 minutter siden

Det har BBC avdekket gjennom militærrapporter fra Storbritannias Special Air Service Regiment (SAS). Rapportene tyder på at spesialstyrkene ulovlig har drept 54 mennesker på et seks måneder langt oppdrag i Afghanistan.

BBC har undersøkt et skvadrons oppdrag i Helmand-provinsen i Afghanistan. De hadde et oppdrag på seks måneder i 2010 og 2011.

Interne e-poster viser også at flere høytstående offiserer var klar over bekymringen for ulovlige drap, deriblant den tidligere SAS-sjefen Mark Carleton-Smith, men de unnlot å rapportere det. Det til tross for en juridisk forpliktelse til å gjøre det.

Personer som tjenestegjorde i SAS-skvadronen sier til BBC at de så spesialstyrker drepe ubevæpnede mennesker under et nattangrep, og at de plantet våpen på åstedet for å rettferdiggjøre det.

Konkurrerte om å drepe flest mulig

Flere personer som tidligere var i spesialstyrkene fortalte at SAS-styrkene konkurrerte med hverandre om å drepe flest mulig. Skvadronert BBC har gransket forsøkte å få flere drap enn soldatene som var der før dem, ifølge BBC.

Totalt drepte skvadronert et tresifret antall i løpet av det seks måneder lange oppdraget, ifølge BBC.

Det britiske forsvarsdepartementet sier de ikke kan kommentere konkrete påstander, men en talsperson sier britiske styrker i Afghanistan «tjente med mot og profesjonalitet» og at de ble holdt til de «høyeste standarder».

Den primære oppgaven til skvadronet var såkalte «drep eller fange»-aksjoner. Målet med dem var å arrestere Taliban-befaler og ødelegge nettverk som lagde bomber. De opererte i et av de farligste områdene av Afghanistan.