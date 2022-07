Soldatene skal ha drept ubevæpnede menn: – Altfor mange ble drept, og forklaringene ga ikke mening

Britiske spesialsoldater skal ha drept flere fanger og ubevæpnede personer under militære oppdrag i Afghanistan, ifølge ny BBC-dokumentar.

En britisk soldat gjennomfører en inspeksjon ved et kontrollpunkt i landsbyen Babaji i Helmand-provinsen i Afghanistan. Motorsyklisten drar opp klærne for å vise at han er ubevæpnet.

Dokumentaren har gjort et dypdykk i en britisk militærenhet og deres oppdrag i Afghanistan. De har også etterforsket en rekke nattraid. Det de fant ut har vakt reaksjoner.

– Altfor mange ble drept under nattraid og forklaringene ga ikke mening, sier en tidligere offiser i dokumentaren. Han har jobbet ved hovedkvarteret til de britiske spesialstyrkene.

Dokumentaren «SAS Death Squads Exposed: A British War Crime?» forteller om en enhet som kan ha drept 54 personer ulovlig på et 6 måneder langt oppdrag mellom 2010 og 2011.

Enheten skal ha oppholdt seg i Helmand-provinsen, som har vært et av de farligste områdene i Afghanistan. Her var angrep fra Taliban og militære tap vanlig.

Oppdraget besto av såkalte «kill or capture»-angrep. De har som formål å finne taliban-ledere og stoppe produksjonen av bomber. I slike angrep, så har soldatene lov til å drepe. Men bare hvis situasjonen er truende.

En konkurranse

Det skal nærmest ha gått sport i å drepe flest mulig. Det forteller flere som har tjenestegjort som britiske spesialsoldater til BBC. Enheten som følges i dokumentaren skal ha forsøkt å drepe flere enn enheten de erstattet. Å ha drept flest skal rett og slett ha vært en konkurranse.

Forsvarsdepartementet i England tar spesialsoldatene i forsvar.

– De britiske spesialstyrkene er modige og profesjonelle i Afghanistan, sier en talsperson.

Planter våpen

BBC har snakket med vitner og folk som tjente sammen med de britiske spesialsoldatene under disse raidene. De forteller at de så spesialsoldatene drepe ubevæpnet folk på nattraid.

De så også at de brukte såkalte «drop weapons», det vil si at de skal ha plantet våpen på åstedet for å rettferdiggjøre drap på ubevæpnet personer.

Forklaringene gir ikke mening

Under raidene skal enheten ha brukt en taktikk der de ber alle komme ut av en bygning for så å binde hendene deres sammen med strips. Deretter tar de en person inn igjen for å hjelpe soldatene med å søke gjennom bygningen.

BBCs etterforskning har funnet et mønster i hvordan sivile afghanerne ble drept.

Enhetens oppdragsrapporter mellom november 2010 og april 2011 viser en rekke svært like hendelsesforløp, ifølge BBC.

Enheten tok med seg en person inn i huset de skulle undersøke. Personen de har med seg trekker så frem våpen fra bak gardiner eller møbler. Spesialstyrkene har derfor sett seg nødt til å skyte og drepe vedkommende i selvforsvar, ifølge rapportene.

Det som har økt bekymringen er at under disse raidene, skal det ha blitt drept flere personer enn det var våpen på åstedet. Det kan bety at de britiske spesialsoldatene har drept ubevæpnede mennesker.

Selv om 54 skal ha blitt drept ulovlig, skal antallet drepte under det seks måneders oppdraget være tresifret. Ingen av de britiske spesialsoldatene skal ha blitt skadet under noen av raidene, har BBC funnet ut.

Forsvarsdepartementet raser mot BBC

Bare timer før dokumentaren skulle vises på britisk TV gikk det britiske forsvarsdepartementet ut og kritiserte dokumentaren. De kalte det uansvarlig journalistikk. Det skriver The Guardian.

– Dokumentaren setter vårt modige forsvarspersonell i fare både i felt og omdømmemessig, sa forsvarsdepartementet til Daily Mail.