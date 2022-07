Biden anklager Saudi-Arabia for å snakke usant: – Gjorde mitt syn krystallklart

President Joe Bidens glade tone med Saudi-Arabias kronprins skaper reaksjoner på hjemmebane. – Hvorfor snakker dere ikke om noe som betyr noe? sier presidenten.

Den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman ønsker president Joe Biden velkommen til palasset i Jeddah. Amerikansk etterretning har konkludert med at kronprinsen beordret drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Det avviser kronprinsen selv.

USAs president har fått mye kritikk på hjemmebane etter møtet med Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman, populært kalt MBS.

Da Biden ankom palasset i Jeddah, ble han møtt av en smilende kronprins og en knokehilsen. Bildet av de to har vekket sterke reaksjoner.

Biden har tidligere lovet å gjøre Saudi-Arabia til en pariastat. Som følge av landets brudd på menneskerettighetene. MBS anklages blant annet for å ha beordret drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Etter møtet mellom MBS og Biden, sa presidenten at han hadde tatt opp anklagene med kronprinsen, av mange regnet som den reelle lederen i det oljerike landet.

Nekter for å stå bak

I møtet nektet Bin Salman for å ha beordret drapet. Biden har indikert å ha vært uenig med Bin Salman, basert på de amerikanske etterretningsvurderinger gjort etter drapet.

– Jeg gjorde det klart hva jeg tenkte om det og var rett frem og direkte. Jeg gjorde mitt syn krystallklart, sier Biden ifølge CNN.

– Hvorfor snakker dere ikke om noe som betyr noe?

Hvorvidt diskusjonen rundt drapet på journalisten var omfattende eller ikke, er todelt.

Etter at Biden dro fra Saudi-Arabia, uttalte landets utenriksminister at han ikke hadde hørt presidenten anklage MBS for å stå bak drapet.

Saudiarabiske tjenestemenn som var til stede under møtet, har uttalt at Bidens konfrontasjon ikke var slik Biden selv hadde beskrevet det. At det ikke tok del i møtet i det hele tatt. I stedet skal han ha tatt dette opp i forkant av møtet på en «uformell måte».

Da Biden kom tilbake til Det hvite hus, ble han spurt om utenriksministeren uttalelser var riktige. «Nei», svarte presidenten. Da han ble spurt om han angret på knokehilsenen med MBS, var svaret:

– Hvorfor snakker dere ikke om noe som betyr noe?

– Skal få betale prisen

Biden har tidligere lovet at de som sto bak drapet på Khashoggi, skal stilles til ansvar. Han har også nektet å ha kontakt med kronprinsen.

– De skal få betale prisen, sa Biden etter at en saudiarabisk dødsskvadron hadde lokket regimekritikeren og Washington Post-skribenten inn på landets konsulat i Istanbul. Der ble han drept og partert.

Amerikansk etterretning har slått fast at ordren kom fra MBS. Kronprinsen har et slett rykte i menneskerettssammenheng, og som de siste sju årene har ført en brutal krig i Jemen.

– Menneskerettighetene skal stå i sentrum for vår utenrikspolitikk, proklamerte Biden kort tid etter at han overtok som president.

Refses for knokehilsen

Stemningen mellom kronprinsen og presidenten er ikke blitt godt mottatt blant Bidens egne og Khashoggis nærmeste.

Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, har lagt ut bildet på Twitter med en tekst der det står at Biden har fått blodet til kronprinsens neste offer på hendene.

Demokraten Adam Schiff reagerer også sterkt.

– En knokehilsen er verdt tusen ord. Hvis vi noensinne trengte en visuell påminnelse om det grepet oljerike autokrater fortsatt har på amerikansk utenrikspolitikk i Midtøsten, så fikk vi det i dag, skriver Schiff.

Han leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Olje på agendaen

Under Bidens besøk i Saudi-Arabia har økt oljeproduksjon stått på dagsordenen. Men mange aktivister og demokrater har uttrykt et ønske om at krigen i Jemen også måtte diskuteres.

Biden har lovet å øke USAs innsats for å få en slutt på krigen. Men Saudi-Arabias krigføring har også vært god butikk for amerikansk våpenindustri. I løpet av de første fem årene av krigen i Jemen, solgte de militært materiell, våpen og ammunisjon for over 500 milliarder kroner til landet.

Kongressens granskingsorgan slo nylig fast at amerikanske myndigheter aldri har undersøkt om våpnene har drept sivile i Jemen, der krigen ifølge FN hittil har kostet minst 400.000 liv.

Det er ikke kjent om krigen har vært et tema under møtene i Jeddah.

Men det har olje- og energiforsyning vært. Biden kunne reise hjem med et løfte fra kronprinsen om å øke kapasiteten for produksjon av olje.

USA har ønsker at Saudi-Arabia åpner kranene for å presse ned bensinprisene.

Oljeprisen har økt kraftig over hele verden, blant annet som følge av krigen i Ukraina.

Høy oljepris er god butikk for Saudi-Arabia, som i mars og april eksporterte olje for over 10 milliarder kroner hver eneste dag, over dobbelt så mye som i samme periode året før.