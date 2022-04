Putin vil feire en «total seier». Ukraina vil få soldatene sine ut. Nå kan slaget om Mariupol nærme seg slutten.

Mariupols siste forsvarere har i flere uker forskanset seg i byens stålverk. De venter mens bombene faller rundt dem. Men hva har de å vente på?

Putin ville ikke storme dem. Fredag bombet han feltsykehuset deres. Byens siste forsvarere varsler en humanitær katastrofe.

Det viktigste om Nyhetsbrev Vil du motta gratis nyhetsbrev om det viktigste om krigen i Ukraina? Meld meg på

29. apr. 2022 19:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har rundt 600 skadede. Flere av dem er sivile. 50 er enten barn eller eldre. Vi har ingen medisinsk hjelp.

Slik beskriver major Serihy Volyna situasjonen i Mariupol overfor Sky News. Han leder Azov-bataljonen som i ukevis har forskanset seg i stålverket Azovstal.

Stålverket er blitt Mariupols siste festning. Resten av byen er overtatt av russiske styrker. Ifølge dem er 2500 ukrainske soldater igjen i stålverket.

I tillegg er det rundt tusen sivile inne i stålanlegget. Både barn, eldre og syke skal gjemme seg i de underjordiske tunnelene under den gigantiske fabrikken.

Nå gjør flere ukers harde kamper at både sivile og soldater som har forskanset seg, mangler mat og rent vann.

Røyk stiger fra stålverket i Mariupol. På innsiden skal det være flere tusen sivile og soldater. Mange har vært der i ukevis. De utgjør byens siste skanse.

Også utenfor stålverket er situasjonen alvorlig. Ifølge byrådet i Mariupol er tusenvis av innbyggere igjen i byen. Rundt 100.000 skal være i livsfare. Årsaken er russiske bomber, mangel på mat, vann og medisiner.

– Jeg kan si at byen er over randen til en humanitær katastrofe, sier Volyna til Sky.

Nå kommer president Volodymyr Zelenskyj med håp til landets forsvarere. Samtidig haster det for Putin å erklære seier.

FN og Ukraina jobber med evakuering

– Vi planlegger en operasjon for å få de sivile ut av stålverket.

Det sier presidenten, ifølge Reuters.

Han avslørte ingen ytterligere detaljer.

FNs generalsekretær António Guterres har også involvert seg i situasjonen. Han kaller Mariupol «en krise inni en krise».

Torsdag sa Guterres at de snakker med Russland om evakuering fra stålverket. Han beskrev diskusjonene som «intense».

Tirsdag møtte han Vladimir Putin i Moskva. Der hevdet Putin at Russland allerede har hjulpet sivile ut av Mariupol.

Han skal også i prinsippet sagt ja til en evakuering av de sivile i stålverket.

Putin ga ultimatum

Putin har så langt hevdet at de ukrainske styrkene i fabrikken bruker sivile som menneskelige skjold. Dermed hindrer soldatene de uskyldige menneskene i å forlate fabrikken.

I forrige uke ga han imidlertid de ukrainske soldatene et ultimatum om å enten overgi seg eller bli eliminert.

I utgangspunktet var Putins plan å la de russiske soldatene å storme Azovstal. I forrige uke ga han ordre om å la være. Den russiske presidenten ønsket å fortsette en trygg beleiring i stedet. Han ville beskytte sine egne soldater.

To dager etter Guterres’ møte med Putin møtte han president Zelenskyj i Kyiv. Da rammet igjen russiske bomber byen. I Mariupol har bomberegnet så godt som aldri stoppet.

Torsdag angrep russerne igjen. Da ble én soldat drept og rundt hundre såret etter et bombeangrep på et feltsykehus som var satt opp i stålverket. Det opplyste ukrainske myndigheter.

– På grunn artilleriangrepet kollapset deler av bygningen, blant annet operasjonsrommet. Mer enn 500 sårede og leger er tatt som gisler.

Det sa sjef for pressetjenesten til Azov-bataljonen i det ukrainske forsvaret. Han mente angrepet var målrettet mot sykehuset.

President Zelenskyj forsøker å redde Mariupols siste forsvarere fra stålverket. Samtidig haster det for Putin med en seier.

Tror Putin vil markere seier

Samtidig som bombene faller og de krevende samtalene pågår, viser ferske satellittbilder kirkegården i Manhusj, like utenfor Mariupol. Her har det kommet flere hundre nye graver de siste månedene. I dem ligger likene til drepte fra Mariupol, ifølge byens ordfører.

Men selv om dramaet fortsatt pågår, har Putin likevel erklært seier i slaget om Mariupol.

Den er imidlertid ikke komplett. Nå mener flere han begynner å få dårlig tid med en dra i land den fullstendige seieren.

9. mai viktig for russerne

Snart er det nemlig 9. mai. Det er en dag som betyr mye for Putin og Russland. Denne dagen feirer russerne at nazistene overga seg under andre verdenskrig. Normalt markeres dagen med store militærparader foran Kreml på Den røde plass.

Både CNN og BBC har tidligere sitert anonyme kilder på at Russland ønsker å feire en eller annen form for seier over Ukraina da.

– Putin kommer til å holde en seiersparade på 9. mai uansett hvordan krigen eller fredsforhandlingene går. Det sier en europeisk forsvarskilde til CNN.

Nå kan det altså virke som Mariupol er en viktig brikke i markeringen. Mange tror nemlig Putin vil bruke dagen til å feire en fullstendig seier over byen. I så fall vil han ha sikret seg en landbro mellom Øst-Ukraina og den annekterte Krimhalvøya.