Republikanere i USA splittet om Ukraina-støtte: – Å stemme nei er en stemme til Putin

Snart kan 40 milliarder dollar være på vei fra USA til Ukraina. Det er det ikke alle som er positive til.

Kongressrepresentant og republikaner Michael McCaul stemmer for USAs hjelpepakke til Ukraina. Han er USAs tidligere ambassadør i Russland.

7 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Stadig flere republikanere i USA motsetter seg å sende penger til Ukraina.

Tirsdag ble en Ukraina-pakke på 40 milliarder dollar godkjent i Representantenes hus. Nå sendes den videre til Senatet. Godkjennes den der, er det bare president Joe Bidens underskrift som mangler.

Selv om pakken ble godkjent, var det 57 republikanere som stemte imot.

– På feil side

USA har vedtatt en rekke ulike former for Ukraina-hjelp siden krigen startet.

Republikaneren Thomas Massie er blant de få som har vært imot siden dag én. I mars stemte han og to andre imot at USA støtter Ukraina i konflikten med Russland, ifølge Business Insider.

– Antallet vokser nå, sier han ifølge The Washington Post.

– Saken her er ikke at 57 republikanere har fått øynene opp for hva vi gjør i Ukraina, men at ingen demokrater har gjort det. De er alle på feil side av dette, sier Massie.

Republikaneren Thomas Massie er sterkt kritisk til USAs støtte til Ukraina.

«Demokratene ønsker krig med Russland»

Prislappen på 40 milliarder dollar er sinnssyk, mener Massie. Og sanksjonene mot Moskva bare øker inflasjonen i USA, påstår han. På Twitter går han enda lenger.

«Demokratene ønsker krig med Russland fordi de fortsatt tror på det falske narrativet om at russerne fikk Trump valgt», skriver han.

Det synet deler ikke republikaneren Michael McCaul.

– Dette er en historisk avstemning. Det kan avgjøre veien videre for krigen. Å stemme nei er en stemme til Putin, sier han, ifølge Politico.

Lørdag fikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøk av en delegasjon republikanske politikere, blant annet Mitch McConnell. Han er partiets leder i Senatet.

– Vi bekreftet overfor president Zelenskyj at USA står fjellstøtt bak Ukraina og vil fortsette vår støtte helt til Ukraina vinner krigen, sier McConnell etter besøket.

– Har ikke fått gå gjennom innholdet

USAs støtte til Ukraina er de dyreste hjelpepakkene på to tiår, ifølge The New York Times. Få stiller kritiske spørsmål ved innholdet, skriver avisen. Så, hva er det alle pengene skal gå til?

Våpen, våpentrening, etterretning og annet forsvarsmateriell. I tillegg er det satt av penger til humanitære behov som mat og krisestøtte for flyktninger.

– Vi har ikke tid til å vente, sa demokrat og leder for Representantenes hus Nancy Pelosi under avstemmingen tirsdag.

Det var et soleklart flertall for pakken, med 368 mot 57. Det er i hovedsak to grunner som går igjen blant republikanerne som stemte nei, ifølge Politico: Dårlig prosess, og at USA bør fokusere på egne utfordringer.

Republikaneren Chip Roy er sterkt kritisk til at innholdet i pakken først ble kjent mandag ettermiddag, dagen før avstemningen.

– Jeg har ikke hatt sjans til å gå gjennom innholdet, sa han.

«Hvordan hjelper dette USA?»

Også Taylor Greene er imot Ukraina-støtten. Hun krangler åpent med partifelle Dan Crenshaw på Twitter.

«Å investere i ødeleggelser av motstanderens militære, uten å miste en eneste amerikansk soldat, slår meg som en god idé», tvitret Crenshaw.

Han fikk kontant svar fra Greene:

«Så du mener vi finansierer en stedfortrederkrig med Russland? Du snakker som om ukrainske liv bare kan kastes bort, som om de er helt verdiløse», skrev hun.

«Hvordan hjelper dette USA», spurte hun videre.

Republikaneren Taylor Greene er kritisk til at USA sender støtte til Ukraina.

Mangel på morsmelkerstatning

Ukraina-pakken kommer samtidig som de enda ikke er blitt enige om to viktige nasjonale saker: Skattefradrag for å få amerikanske unger ut av fattigdom, og en plan for håndteringen av koronaviruset.

Enkelte mener dette bør prioriteres foran krigen i Ukraina.

«Det amerikanske folk valgte oss ikke for å sende deres hardt inntjente penger til en konflikt halvveis på andre siden av kloden», skriver republikaneren Yvette Herrell.

Hun viser til økende inflasjon, høye gasspriser og nasjonal manko på morsmelkerstatning i butikkene.