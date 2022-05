Tyrkia med kravliste for svensk Nato-medlemskap. Samtidig truer Erdogan med å invadere Syria igjen.

Hva skal til for at Tyrkia godkjenner svensk Nato-medlemskap? Den tyrkiske regjeringen har nå lagt frem en liste med krav.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan stiller en rekke krav til Sverige.

24. mai 2022 08:07 Sist oppdatert nå nettopp

Forhandlingene om svensk og finsk Nato-medlemskap pågår for fullt. Nå har Tyrkia publisert en liste med krav for å godkjenne Sveriges søknad.

Det skjer samtidig som Erdogan truer med en ny invasjon av Syria. Målet er den kurdiske geriljaen YPG. Gruppen han nå krever at Sverige slutter å støtte.

Hva er egentlig Erdogans plan? Det kommer vi tilbake til. Men først en oppsummering av Tyrkias krav til Sverige.

På Twitter skriver Tyrkia at de «forventer konkrete forsikringer fra Sverige, som støtter terrororganisasjoner».

Dette er de fem kravene:

1. Tyrkia krever at Sverige «stopper støtten» til terrorstemplede PKK og den kurdiske geriljaen YPG politisk. Dette gjelder også den såkalte Gülen-bevegelsen. «Svenske myndigheter tar imot medlemmer av terrororganisasjoner som vi bekjemper på ministernivå og støtter deres aktiviteter innad i landet».

2. Sverige må «slutte å finansiere terrorisme». Sveriges bidrag til YPG på 376 millioner dollar, har ifølge Tyrkia også gått til PKK. Det truer Tyrkias nasjonale sikkerhet, heter det.

3. Den væpnede støtten til YPG/PKK må opphøre. «Våpnene brukes mot sivile i Tyrkia», skriver den tyrkiske regjeringen.

4. Den svenske våpenembargoen mot Tyrkia oppheves , for at landet skal kunne sikre sin grense mot Syria.

5. Tyrkia krever et globalt samarbeid mot terrorisme . Sverige må gi konkrete forsikringer når det gjelder Tyrkias sikkerhet.

Alle Natos 30 medlemsland må godkjenne at Sverige og Finland slutter seg til alliansen. Søknadene ble sendt 18. mai. Hittil er Tyrkia det eneste Nato-landet som har uttrykt tydelig skepsis til dette.

Landet har tidligere uttrykt ønske om at de to landene tar tydeligere avstand fra PKK og utleverer flere personer som Tyrkia etterlyser.

Fakta Tyrkia, kurderne og Gülen-bevegelsen Kurdistans Arbeiderparti (PKK) ble grunnlagt i Tyrkia i 1978. Har siden 1984 drevet væpnet kamp mot Tyrkia for selvstyre. Lederen Abdullah Öcalan har sittet fengslet siden 1999. Titusener er blitt drept i konflikten mellom PKK og den tyrkiske staten. PKK anklages for å ha stått bak en rekke drap og terrorangrep. De regnes som en terrororganisasjon av Tyrkia, USA, Storbritannia, EU og Nato. Tyrkia er også svært kritiske til at USA og Europa støtter den kurdiske militsen YPG, som holder til nordøst i Syria. Tyrkia mener YPG er en gren av PKK. I motsetning til PKK er YPG ikke terrorstemplet av USA. Det er fordi YPG har vært en viktig alliert for amerikanerne i kampen mot IS. Gülen-bevegelsen, også kalt FETÖ-bevegelsen, ledes av den muslimske predikanten Fethullah Gülen. Han var lenge en alliert av Erdogan, men det skar seg i 2013. Erdogans regjering mener Gülen står bak kuppforsøket i 2016. Etter kuppforsøket ble over 100.000 offentlig ansatte sparket etter mistanke om koblinger til Gülen-bevegelsen. Gülen bor i eksil i USA, og Tyrkia krever ham utlevert. Vis mer

Avviser påstander

I listen med krav hevder tyrkiske myndigheter at svensk økonomisk og militær støtte til YPG har gått til PKK, og at våpnene brukes mot sivile i Tyrkia.

Sveriges utenriksminister Ann Linde svarte på spørsmål om støtten til YPG i den svenske riksdagen i fjor.

Da sa hun at svenske bistandsmidler «blant annet går til rehabilitering for mennesker som er skadet i forbindelse med Daeshs terrorvelde». Daesh er det arabiske navnet på IS.

Den svenske forskeren Paul Levin har nylig kommentert flere av de tyrkiske påstandene på Twitter.

Han avviser påstanden om at Sverige har gitt 376 millioner dollar til YPG.

Summen dreier seg sannsynligvis om hele det svenske bistandsbudsjettet til Syria, ifølge Levin. Det inkluderer penger som tyrkiske myndigheter får for å håndtere det store antallet syriske flyktninger i deler av Tyrkia.

Videre avviser han at Sverige har solgt våpen direkte til YPG eller PKK. Men han viser til at panservernmissilet AT-4 tidligere er blitt konfiskert i Tyrkia.

Dette er våpen som er konstruert i Sverige, men som produseres og selges andre steder, skriver Levin.

Sverige: Støtter kampen mot IS

Sverige har lenge vært en uttalt støttespiller av de syriske kurderne.

I november i fjor kunngjorde de svenske sosialdemokratene at de ønsker å utdype samarbeidet med det største politiske partiet til de syriske kurderne, Det demokratiske unionspartiet (PYD).

PYD er den politiske grenen til YPG, som sammen med en gruppe andre militser styrer den nordøstlige delen av Syria. Tyrkia mener PYD/YPG er et utskudd av PKK, og dermed en terrororganisasjon.

Sosialdemokratene begrunner på sin side støtten til PYD med at kurderne er et viktig ledd i kampen mot terroristene i IS.

«At frihetskjempere som slåss eller sympatiserer med YPG/PYJ eller PYD klassifiseres som terrorister av enkelte statsaktører, er uakseptabelt», skrev Socialdemokraternas partisekretær Tobias Baudin i en uttalelse om avtalen.

Det var det uavhengige riksdagsmedlemmet Amineh Kakabaveh som sto bak avtalen. Hun er selv kurder og kom som flyktning til Sverige fra Iran i ung alder, etter å ha vært peshmerga-soldat.

Kakabaveh var den som til slutt avla den avgjørende stemmen som gjorde at Magdalena Andersson ble statsminister i november.

I forrige uke uttalte Tyrkias ambassadør til Sverige at han gjerne skulle hatt Kakabaveh utlevert.

Truer med ny operasjon i Syria

Kun en dag før Tyrkias kravliste ble publisert, kunngjorde Erdogan en annen nyhet.

Tyrkia vil snart lansere en ny militæroffensiv i Syria.

Målet skal være å sikre Tyrkias grense til nabolandet. Det skal gjøres ved å opprette en 30 kilometer lang sikkerhetssone langs grensen.

– Målet med disse operasjonene vil være områder som er sentrum for angrep på vårt land, sa Erdogan mandag.

I disse områdene holder den kurdiske geriljaen YPG til. Gruppen som Erdogan nå krever at Sverige slutter å støtte, fordi de har koblinger til PKK. Nå vil Tyrkia drive dem ut av nordøst-Syria.

Det har han forsøkt å gjøre før. Tre ganger har Tyrkia invadert nabolandet Syria. Sist gang var i 2019. Da fikk offensiven navnet «Operasjon fredskilde».

Målet var å fjerne det Tyrkia omtalte som en «terrorkorridor» langs den sørlige tyrkiske grensen. Operasjonen var rettet mot YPG. Men resultatet var også at 300 000 mennesker ble tvunget til å forlate hjemmene sine.

Offensiven fikk sterk kritikk internasjonalt. Som en konsekvens anbefalte EU medlemslandene til å ikke selge våpen og våpenmateriell til Tyrkia.

Sverige tolket dette i strengeste forstand. I praksis innførte landet et forbud mot våpeneksport til Tyrkia.

Dette er altså forbudet Tyrkia nå krever at Sverige opphever. Tyrkia mener det er nødvendig for at landet skal kunne sikre sin grense mot Syria.